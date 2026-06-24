Мужчина с судимостью за тяжкое преступление просил защитить его от мобилизации — чем завершилось дело в суде

Истец просил запретить ТЦК совершать действия, связанные с его мобилизацией, до завершения судебного спора о статусе в реестре военнообязанных.

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Лицо, которое утверждает, что было исключено с воинского учета из-за наличия судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление, просило суд временно запретить ТЦК и СП осуществлять в отношении него призыв во время мобилизации до завершения рассмотрения дела. Однако суды двух инстанций пришли к выводу, что одни лишь предположения о возможной мобилизации не являются достаточным основанием для обеспечения иска. Соответствующее решение принял Третий апелляционный административный суд.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием признать противоправным отказ территориального центра комплектования и социальной поддержки внести в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведения о его исключении с воинского учета. Также он просил обязать ответчика внести соответствующие изменения в реестр.

Свои требования мужчина обосновывал тем, что, по его утверждению, в ноябре 2023 года был исключен с воинского учета на основании пункта 6 части 6 статьи 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе» как лицо, ранее осужденное к лишению свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление. Вместе с тем в системе «Резерв+» он обнаружил, что продолжает числиться военнообязанным, а также имеет отметку о нарушении правил воинского учета.

Кроме того, истец указывал, что в декабре 2024 года во время обращения в сервисный центр МВД выяснилось, что он находится в розыске по обращению ТЦК из-за неявки по повестке. Позднее в ответе на адвокатский запрос ТЦК сообщил о нахождении истца в розыске, хотя к административной ответственности за нарушение правил воинского учета его не привлекали.

Во время рассмотрения основного иска мужчина подал отдельное заявление об обеспечении иска. Он просил суд запретить ТЦК и СП совершать любые действия, связанные с его призывом на военную службу во время мобилизации, до вступления в законную силу решения по делу. По его мнению, существовала угроза мобилизации, а в случае призыва защита его прав может быть существенно затруднена, поскольку он приобретет статус военнослужащего.

Что решили суды

Днепропетровский окружной административный суд отказал в удовлетворении заявления об обеспечении иска. Истец обжаловал это решение в апелляционном суде.

Третий апелляционный административный суд согласился с выводами суда первой инстанции и оставил определение без изменений.

Коллегия судей напомнила, что обеспечение иска является исключительным процессуальным механизмом. Для его применения лицо должно доказать хотя бы одно из предусмотренных законом оснований: что непринятие таких мер может существенно затруднить или сделать невозможным исполнение будущего решения суда либо эффективную защиту прав, или что уже имеются очевидные признаки противоправности действий либо решений субъекта властных полномочий.

Апелляционный суд подчеркнул, что доводы заявителя фактически совпадают с аргументами основного иска. В то же время вопрос законности отказа во внесении изменений в реестр военнообязанных требует исследования доказательств и может быть окончательно решен только при рассмотрении дела по существу.

Суд пришел к выводу, что истец не предоставил надлежащих доказательств существования обстоятельств, которые свидетельствовали бы о необходимости принятия мер обеспечения иска, в частности относительно риска его призыва до разрешения спора по существу. Коллегия отметила, что приведенные аргументы основываются преимущественно на предположениях о возможном развитии событий в будущем.

Позиция апелляционного суда

Суд отдельно подчеркнул, что обеспечение иска не может подменять собой разрешение спора по существу. Применение запрета на призыв в данной ситуации фактически означало бы предварительное разрешение части спорных вопросов еще до установления всех обстоятельств дела и оценки доказательств.

Коллегия судей отметила, что в деле 160/15109/25 речь идет о вероятных будущих последствиях, а не о доказанном нарушении прав, которое требует немедленного судебного вмешательства. Суд также подчеркнул, что принятие мер обеспечения иска исключительно на основании предположений противоречило бы принципу правовой определенности.

Исходя из этого апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения, а определение Днепропетровского окружного административного суда — без изменений. Постановление вступило в законную силу с момента принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд.

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