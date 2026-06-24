Володимир Зеленський утворив Воздвижівську сільську військову адміністрацію на Запоріжжі
08:40, 24 червня 2026
Створено Воздвижівську сільську військову адміністрацію.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ 503/2026 про утворення Воздвижівської сільської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області.
Згідно з документом, створено Воздвижівську сільську військову адміністрацію.
Також указом доручено Генеральному штабу Збройних Сил України та Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити всі необхідні заходи, пов’язані з утворенням нової військової адміністрації відповідно до вимог законодавства.
Валерія Денисенка призначили начальником цієї адміністрації.
Указ набрав чинності.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.