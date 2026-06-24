Долг по алиментам может лишить отсрочки от мобилизации: какие последствия ждут за неуплату

Разъясняем, как работает взыскание средств, какие суммы гарантированы законом и когда задолженность может стоить отсрочки от мобилизации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военное положение не отменяет и не ослабляет обязанность родителей содержать своих детей. Несмотря на сложную ситуацию в сфере безопасности, мобилизацию и другие вызовы, государство сохранило все основные механизмы взыскания алиментов и даже предоставило этим выплатам приоритет перед большинством других долговых обязательств. В то же время для отдельных категорий граждан, в частности военнослужащих и военнообязанных, действуют определенные особенности, которые необходимо учитывать при исполнении алиментных обязательств.

Несмотря на все вызовы военного времени, потребности детей не отходят на второй план. Государство и далее защищает их право на материальное обеспечение и контролирует выполнение родителями обязательств по содержанию своих детей независимо от обстоятельств, связанных с войной.

Никаких нормативных послаблений или отмены обязанности по уплате алиментов в Украине не произошло. Напротив, алименты были выведены из-под большинства общих военных ограничений, которые обычно блокируют взыскание других видов долгов.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие правила уплаты алиментов действуют во время военного положения, распространяются ли они на военнослужащих, как определяется размер выплат и какие последствия может иметь накопление задолженности.

Какие особенности взыскания алиментов действуют во время военного положения

В то же время процедура взыскания алиментов имеет определенные особенности, связанные с реалиями военного времени и необходимостью обеспечения обороноспособности государства.

В частности, на период действия военного положения к должникам по уплате алиментов временно не применяются ограничения относительно права пользования отдельными видами оружия. Такое исключение введено для того, чтобы граждане, имеющие задолженность, могли выполнять задачи по защите государства в составе Вооруженных Сил Украины или Сил территориальной обороны.

Вместе с тем эти исключения не освобождают лицо от выполнения родительских обязанностей и не являются основанием для неуплаты алиментов.

Должны ли военнослужащие платить алименты

Нахождение на военной службе не освобождает граждан от обязанности содержать детей.

Для военнослужащих действуют те же механизмы уплаты алиментов, что и для других граждан. Средства могут уплачиваться добровольно, взыскиваться по решению суда или выплачиваться в соответствии с нотариально удостоверенным соглашением между родителями.

Если задолженность отсутствует, исполнительный документ может быть подан непосредственно в учреждение или орган, который начисляет и выплачивает доходы плательщику алиментов.

В случае возникновения долга взыскание осуществляется через органы государственной исполнительной службы или частных исполнителей, которые применяют предусмотренные законом меры принудительного исполнения решений.

Кроме того, алиментные платежи могут удерживаться из всех составляющих регулярного денежного обеспечения военнослужащего, которые имеют постоянный характер и учитываются при исполнении алиментных обязательств.

Минимальный размер алиментов в 2026 году

Законодательство предусматривает два ориентира для определения размера алиментов — минимально гарантированный и рекомендованный.

Минимально гарантированный размер алиментов не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Рекомендованный размер равен полному прожиточному минимуму и может быть присужден судом при наличии достаточных доходов у плательщика.

По состоянию на 2026 год прожиточный минимум составляет:

для детей в возрасте до 6 лет — 2817 гривен;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3512 гривен.

Как рассчитывают долг по алиментам без официального дохода

Если плательщик алиментов не имеет официального места работы и не получает подтвержденных доходов, а также отсутствуют документы об осуществлении им платежей, задолженность определяется исходя из средней заработной платы в регионе проживания.

Такой механизм применяется исполнительной службой для недопущения уклонения от выполнения обязанности по содержанию детей.

Долг по алиментам может лишить права на отсрочку от мобилизации

Задолженность по уплате алиментов может иметь последствия не только в исполнительном производстве, но и влиять на право лица на отсрочку от мобилизации.

В частности, военнообязанный, который воспитывает трех и более детей, может потерять право на отсрочку, если более трех месяцев не выполняет обязанность по уплате алиментов.

Информация о наличии такой задолженности передается в территориальные центры комплектования и социальной поддержки для учета при решении вопросов мобилизации.

Восстановить право на отсрочку возможно только после полного погашения задолженности, что подтверждает надлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.