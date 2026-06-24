Борг за аліментами може позбавити відстрочки від мобілізації: які наслідки чекають за несплату

Пояснюємо, як працює стягнення коштів, які суми гарантовані законом та коли борг може коштувати відстрочки від мобілізації.

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Воєнний стан не скасовує та не послаблює обов’язок батьків утримувати своїх дітей. Попри складну безпекову ситуацію, мобілізацію та інші виклики, держава зберегла всі основні механізми стягнення аліментів і навіть надала цим виплатам пріоритет перед більшістю інших боргових зобов’язань. Водночас для окремих категорій громадян, зокрема військовослужбовців та військовозобов’язаних, діють певні особливості, які необхідно враховувати під час виконання аліментних обов’язків.

Попри всі виклики воєнного часу, потреби дітей не відходять на другий план. Держава й надалі захищає їхнє право на матеріальне забезпечення та контролює виконання батьками зобов’язань щодо утримання своїх дітей незалежно від обставин, пов’язаних із війною.

Жодних нормативних послаблень чи скасувань обов’язку щодо сплати аліментів в Україні не відбулося. Навпаки, аліменти були виведені з-під більшості загальних воєнних обмежень, які зазвичай блокують стягнення інших видів боргів.

«Судово-юридична газета» проаналізувала, які правила сплати аліментів діють під час воєнного стану, чи поширюються вони на військовослужбовців, як визначається розмір виплат та які наслідки може мати накопичення заборгованості.

Які особливості стягнення аліментів діють під час воєнного стану

Водночас процедура стягнення аліментів має певні особливості, пов’язані з реаліями воєнного часу та необхідністю забезпечення обороноздатності держави.

Зокрема, на період дії воєнного стану до боржників зі сплати аліментів тимчасово не застосовуються обмеження щодо права користування окремими видами зброї. Таке виключення запроваджене для того, щоб громадяни, які мають заборгованість, могли виконувати завдання із захисту держави у складі Збройних Сил України або Сил територіальної оборони.

Разом з тим ці винятки не звільняють особу від виконання батьківських обов’язків і не є підставою для несплати аліментів.

Чи повинні військовослужбовці сплачувати аліменти

Перебування на військовій службі не звільняє громадян від обов’язку утримувати дітей.

Для військовослужбовців діють ті самі механізми сплати аліментів, що й для інших громадян. Кошти можуть сплачуватися добровільно, стягуватися за рішенням суду або виплачуватися відповідно до нотаріально посвідченого договору між батьками.

Якщо заборгованість відсутня, виконавчий документ може бути поданий безпосередньо до установи чи органу, який нараховує та виплачує доходи платнику аліментів.

У разі виникнення боргу стягнення здійснюється через органи державної виконавчої служби або приватних виконавців, які застосовують передбачені законом заходи примусового виконання рішень.

Крім того, аліментні платежі можуть утримуватися з усіх складових регулярного грошового забезпечення військовослужбовця, які мають постійний характер та враховуються під час виконання аліментних зобов’язань.

Мінімальний розмір аліментів у 2026 році

Законодавство передбачає два орієнтири для визначення розміру аліментів — мінімально гарантований та рекомендований.

Мінімально гарантований розмір аліментів не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Рекомендований розмір дорівнює повному прожитковому мінімуму та може бути присуджений судом за наявності достатніх доходів у платника.

Станом на 2026 рік прожитковий мінімум становить:

для дітей віком до 6 років — 2817 гривень;

для дітей віком від 6 до 18 років — 3512 гривень.

Як розраховують борг за аліментами без офіційного доходу

Якщо платник аліментів не має офіційного місця роботи та не отримує підтверджених доходів, а також відсутні документи про здійснення ним платежів, заборгованість визначається виходячи із середньої заробітної плати в регіоні проживання.

Такий механізм застосовується виконавчою службою для недопущення ухилення від виконання обов’язку щодо утримання дітей.

Борг за аліментами може позбавити права на відстрочку від мобілізації

Заборгованість зі сплати аліментів може мати наслідки не лише у виконавчому провадженні, а й впливати на право особи на відстрочку від мобілізації.

Зокрема, військовозобов’язаний, який виховує трьох і більше дітей, може втратити право на відстрочку, якщо понад три місяці не виконує обов’язок зі сплати аліментів.

Інформація про наявність такої заборгованості передається до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для врахування під час вирішення питань мобілізації.

Відновити право на відстрочку можливо лише після повного погашення заборгованості, що підтверджує належне виконання батьківських обов’язків щодо утримання дітей.

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