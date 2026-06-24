Владимир Зеленский сменил начальника Заводской поселковой военной администрации в Николаевской области

В Заводской поселковой военной администрации произошли кадровые изменения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о кадровых изменениях в Заводской поселковой военной администрации Николаевского района Николаевской области.

В соответствии с распоряжением №68/2026-рп, глава государства 23 июня уволил Максима Коровая с должности начальника военной администрации.

Другим распоряжением №69/2026-рп Президент назначил на его место Романа Возняка.

Оба распоряжения вступили в силу со дня их опубликования.

Кроме того, Владимир Зеленский подписал распоряжение о кадровых изменениях в Бердичевской районной государственной администрации Житомирской области.

Также Владимир Зеленский образовал Воздвиженскую сельскую военную администрацию в Запорожской области и назначил ее начальником Валерия Денисенко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.