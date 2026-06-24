Владимир Зеленский сменил начальника Заводской поселковой военной администрации в Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о кадровых изменениях в Заводской поселковой военной администрации Николаевского района Николаевской области.
В соответствии с распоряжением №68/2026-рп, глава государства 23 июня уволил Максима Коровая с должности начальника военной администрации.
Другим распоряжением №69/2026-рп Президент назначил на его место Романа Возняка.
Оба распоряжения вступили в силу со дня их опубликования.
Кроме того, Владимир Зеленский подписал распоряжение о кадровых изменениях в Бердичевской районной государственной администрации Житомирской области.
Также Владимир Зеленский образовал Воздвиженскую сельскую военную администрацию в Запорожской области и назначил ее начальником Валерия Денисенко.
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