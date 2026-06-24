Мать погибшего военного с оккупированной территории не смогла через суд добиться оформления документов на выплату 15 млн грн

Женщина требовала обязать ТЦК принять и направить документы для назначения помощи, однако апелляция встала на сторону ответчика.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Третий апелляционный административный суд оставил без изменений решение Днепропетровского окружного административного суда, который отказал в удовлетворении иска матери погибшего военнослужащего к территориальному центру комплектования и социальной поддержки. Истец требовала признать противоправным бездействие относительно принятия заявления, заверения копий документов и их дальнейшего направления для оформления единовременной денежной помощи, предусмотренной постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года №168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения».

Обстоятельства дела

Истец является матерью военнослужащего, погибшего во время действия военного положения. После его смерти представитель женщины обратился в районный ТЦК и СП с заявлением о выплате единовременной денежной помощи в соответствии с постановлением Кабинета Министров №168. Согласно этому постановлению семьям погибших во время действия военного положения военнослужащих выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн, которая распределяется равными долями между всеми лицами, имеющими право на ее получение.

В апреле 2023 года ТЦК сообщил представителю заявительницы, что в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства обороны №45, районный ТЦК принимает документы от заявителя и заверяет копии поданных документов. В то же время в ответе отмечалось, что заявительница находится в селе Верхние Торгаи Херсонской области, которое на тот момент находилось под временной оккупацией, поэтому заверить копии документов и продолжить их обработку невозможно.

После этого представитель повторно направлял документы по почте и электронной почте, в частности с использованием квалифицированной электронной подписи. Однако ответа на более поздние обращения он не получил. Именно это истец расценила как противоправное бездействие ТЦК и СП и обратилась в суд.

Аргументы сторон

Истец настаивала, что ТЦК безосновательно не принял документы и не обеспечил их дальнейшее прохождение по процедуре назначения единовременной денежной помощи. В апелляционной жалобе она также отмечала, что пакет документов для получения помощи может подаваться через представителя, а потому выводы суда первой инстанции являются ошибочными.

В свою очередь ответчик указывал, что действовал в соответствии с установленным порядком и не имел возможности выполнить предусмотренные нормативными актами процедуры по заверению документов при обстоятельствах, сложившихся в деле.

Что учел суд

Апелляционный суд проанализировал положения Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», постановления Кабинета Министров №168 и приказа Министерства обороны №45, регулирующие порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи членам семей погибших военнослужащих.

Суд обратил внимание, что пунктом 2 постановления Кабинета Министров №168 установлено право членов семьи погибшего военнослужащего на единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн. Вместе с тем для реализации этого права необходимо пройти предусмотренную законодательством процедуру подачи и обработки документов.

Коллегия судей обратила внимание, что процедура оформления помощи начинается с подачи заявления в районный или городской ТЦК и СП. В соответствии с Порядком №45 именно этот орган принимает документы, заверяет копии и после их обработки передает материалы в областной ТЦК для дальнейшего рассмотрения.

Суд также установил, что первое обращение представителя истца от 5 апреля 2023 года было рассмотрено в установленный срок, а заявителю предоставили письменный ответ с разъяснением причин, по которым ТЦК не может продолжить оформление документов.

Выводы апелляционного суда

Коллегия судей согласилась с выводами суда первой инстанции об отсутствии противоправного бездействия со стороны ТЦК и СП.

Суд по делу 160/13521/25 отметил, что в конкретных обстоятельствах дела ТЦК не имел возможности выполнить предусмотренную Порядком №45 процедуру заверения документов, поскольку заявительница находилась на временно оккупированной территории. При этом суд не установил нарушений при рассмотрении первичного обращения представителя истца.

Отдельно апелляционный суд обратил внимание, что доводы о возможности подачи документов через представителя не опровергают выводов суда первой инстанции и не свидетельствуют о противоправности действий ответчика в данном деле.

В итоге апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения, а решение Днепропетровского окружного административного суда — без изменений. Постановление вступило в законную силу с момента его принятия и не подлежит кассационному обжалованию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.