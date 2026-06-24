Мати загиблого військового з окупованої території не змогла через суд домогтися оформлення документів на виплату 15 млн грн

Жінка вимагала зобов’язати ТЦК прийняти та направити документи для призначення допомоги, однак апеляція стала на бік відповідача.

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Третій апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду, який відмовив у задоволенні позову матері загиблого військовослужбовця до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Позивачка вимагала визнати протиправною бездіяльність щодо прийняття заяви, засвідчення копій документів та їх подальшого направлення для оформлення одноразової грошової допомоги, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану».

Обставини справи

Позивачка є матір’ю військовослужбовця, який загинув під час дії воєнного стану. Після його смерті представник жінки звернувся до районного ТЦК та СП із заявою про виплату одноразової грошової допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів №168. Згідно з цією постановою сім’ям загиблих під час дії воєнного стану військовослужбовців виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками між усіма особами, що мають право на її отримання.

У квітні 2023 року ТЦК повідомив представника заявниці, що відповідно до Порядку, затвердженого наказом Міністерства оборони №45, районний ТЦК приймає документи від заявника та засвідчує копії поданих документів. Водночас у відповіді зазначалося, що заявниця перебуває у селі Верхні Торгаї Херсонської області, яке на той момент перебувало під тимчасовою окупацією, тому засвідчити копії документів і продовжити їх опрацювання неможливо.

Після цього представник повторно надсилав документи поштою та електронною поштою, зокрема із застосуванням кваліфікованого електронного підпису. Однак відповіді на пізніші звернення він не отримав. Саме це позивачка розцінила як протиправну бездіяльність ТЦК та СП і звернулася до суду.

Аргументи сторін

Позивачка наполягала, що ТЦК безпідставно не прийняв документи та не забезпечив їх подальше проходження процедурою призначення одноразової грошової допомоги. В апеляційній скарзі вона також зазначала, що пакет документів для отримання допомоги може подаватися через представника, а тому висновки суду першої інстанції є помилковими.

Натомість відповідач вказував, що діяв відповідно до встановленого порядку та не мав можливості виконати передбачені нормативними актами процедури щодо засвідчення документів за обставин, які склалися у справі.

Що врахував суд

Апеляційний суд проаналізував положення Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», постанови Кабінету Міністрів №168 та наказу Міністерства оборони №45, які регулюють порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців.

Суд звернув увагу, що пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів №168 встановлено право членів сім’ї загиблого військовослужбовця на одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн. Водночас для реалізації цього права необхідно пройти визначену законодавством процедуру подання та опрацювання документів.

Колегія суддів звернула увагу, що процедура оформлення допомоги починається із подання заяви до районного або міського ТЦК та СП. Відповідно до Порядку №45 саме цей орган приймає документи, засвідчує копії та після їх опрацювання передає матеріали до обласного ТЦК для подальшого розгляду.

Суд також встановив, що перше звернення представника позивачки від 5 квітня 2023 року було розглянуто у встановлений строк, а заявнику надали письмову відповідь із роз’ясненням причин, через які ТЦК не може продовжити оформлення документів.

Висновки апеляційного суду

Колегія суддів погодилася з висновками суду першої інстанції про відсутність протиправної бездіяльності з боку ТЦК та СП.

Суд у справі 160/13521/25 зазначив, що в конкретних обставинах справи ТЦК не мав можливості виконати передбачену Порядком №45 процедуру засвідчення документів, оскільки заявниця перебувала на тимчасово окупованій території. При цьому суд не встановив порушень під час розгляду первинного звернення представника позивачки.

Окремо апеляційний суд звернув увагу, що доводи щодо можливості подання документів через представника не спростовують висновків суду першої інстанції та не свідчать про протиправність дій відповідача у цій справі.

У підсумку апеляційна скарга була залишена без задоволення, а рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду — без змін. Постанова набрала законної сили з моменту її ухвалення та не підлягає касаційному оскарженню.

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