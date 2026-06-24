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На Ровенщине мужчина избил палкой собаку на цепи — полиция оштрафовала его на 3400 гривен

22:00, 24 июня 2026
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На мужчину вынесли постановление за жестокое обращение с животными.
На Ровенщине мужчина избил палкой собаку на цепи — полиция оштрафовала его на 3400 гривен
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В Рокитновской общине Ровенской области полицейские привлекли к административной ответственности мужчину, который избил собаку деревянной палкой.

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Как сообщили в полиции, об инциденте правоохранителям стало известно 22 июня во время мониторинга социальных сетей. В одном из телеграм-каналов было опубликовано видео, на котором мужчина бьет деревянной палкой собаку, находившуюся на цепи.

После обнаружения записи полицейские зарегистрировали событие в Журнале единого учета заявлений и сообщений и начали проверку.

Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался 28-летний житель села Вежица. По его словам, накануне он проходил мимо домовладения знакомых и якобы испугался собаки, которая пыталась его укусить. Из-за этого мужчина решил «проучить» животное.

Собаку осмотрел ветеринарный врач. По результатам обследования телесных повреждений у животного не обнаружили, заявили в полиции.

На мужчину вынесли постановление по ч. 1 ст. 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях (жестокое обращение с животными). Ему назначили штраф в размере 3400 гривен.

В комментариях под постом полиции пользователи требуют увеличить штрафы за жестокое обращение с животными и сомневаются, что у собаки не обнаружили травм.

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полиция Ровно животные

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