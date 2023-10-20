У Києві патрульні на байках закінчили сезон

Майже за п'ять місяців вони опрацювали 982 завдання.

Мотопатрульні у столиці закінчили сезон і вийдуть на дороги Києва уже у 2024 році.

Як зазначили у Патрульній поліції міста, завдяки швидкості та мобільності, мотопатрульні допомогли зменшити навантаження на інші екіпажі поліції, опрацювавши частину викликів.

«Майже за п'ять місяців вони опрацювали 982 завдання. Винесли 2224 постанови та склали 358 протоколів за порушення ПДР. Зокрема, 19 протоколів на нетверезих керманичів. Виявили 31 порушення кримінального характеру, зокрема, 6 транспортних засобів, що перебували у міжнародному розшуку. Перевірили 3050 осіб та 2982 транспортні засоби», - підсумували у поліції.

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