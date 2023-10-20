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Саме по собі висловлення пропозиції надати хабар правоохоронцям не є ознакою провокації, - Верховний Суд

Як зауважив Верховний Суд, суди мали вказати, чим поведінка затриманого, зокрема його слова, що він не хоче у в`язницю і чи можна якось домовитися, настільки відрізнялася від звичайної ситуації, з якою оперуповноважені стикаються в ході своєї роботи, щоб зламати їх моральний опір таким пропозиціям.

Депутати звільнили Кабмін та деякі інші органи від обов’язку реєструватися в Електронному суді

Органи влади, які не є юридичними особами, не повинні реєструвати Електронні кабінети в ЄСІТС та вказувати ідентифікаційний код у процесуальних документах, - парламент ухвалив закон.

Вища рада правосуддя відновлює розподіл скарг на суддів з 1 листопада

Вже скоро Вища рада правосуддя зможе розпочати розгляд дисциплінарних скарг на суддів.

Верховний Суд зробив висновок щодо закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування

Норма КПК щодо закриття кримінального провадження у разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, застосовується до кримінальних проваджень, які внесені до ЄРДР з 16 березня 2018 року.

Вища рада правосуддя обрала секретарів своїх дисциплінарних палат

Рада правосуддя готується до розгляду дисциплінарних скарг на суддів.

  1. В Україні

У Києві патрульні на байках закінчили сезон

07:00, 20 жовтня 2023
Майже за п'ять місяців вони опрацювали 982 завдання.
У Києві патрульні на байках закінчили сезон
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Мотопатрульні у столиці закінчили сезон і вийдуть на дороги Києва уже у 2024 році.

Як зазначили у Патрульній поліції міста, завдяки швидкості та мобільності, мотопатрульні допомогли зменшити навантаження на інші екіпажі поліції, опрацювавши частину викликів.

«Майже за п'ять місяців вони опрацювали 982 завдання. Винесли 2224 постанови та склали 358 протоколів за порушення ПДР. Зокрема, 19 протоколів на нетверезих керманичів. Виявили 31 порушення кримінального характеру, зокрема, 6 транспортних засобів, що перебували у міжнародному розшуку. Перевірили 3050 осіб та 2982 транспортні засоби», - підсумували у поліції.

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