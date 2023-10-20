В Киеве патрульные на байках закончили сезон

Почти за пять месяцев они проработали 982 задания.

Мотопатрульные в столице завершили сезон и выйдут на дороги Киева уже в 2024 году.

Как отметили в Патрульной полиции города, благодаря скорости и мобильности мотопатрульные помогли уменьшить нагрузку на другие экипажи полиции, проработав часть вызовов.

«Почти за пять месяцев они проработали 982 задания. Вынесли 2224 постановления и составили 358 протоколов за нарушение ПДД. В частности, 19 протоколов на нетрезвых водителей. Обнаружили 31 нарушение уголовного характера, в том числе 6 транспортных средств, находившихся в международном розыске. Проверили 3050 человек и 2982 транспортных средств», - подытожили в полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.