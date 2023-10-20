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Само по себе высказывание предложения дать взятку правоохранителям не является признаком провокации, - Верховный Суд

Как отметил Верховный Суд, суды должны были указать, чем поведение задержанного, в частности его слова, что он не хочет в тюрьму и можно ли как-то договориться, столь отличалось от обычной ситуации, с которой оперуполномоченные сталкиваются в ходе своей работы, чтобы сломить их моральное сопротивление таким предложениям.

Депутаты освободили Кабмин и некоторые другие органы от обязанности зарегистрироваться в Электронном суде

Органы власти, не являющиеся юридическими лицами, не должны регистрировать Электронные кабинеты в ЕСИТС и указывать идентификационный код в процессуальных документах, - парламент принял закон.

Высший совет правосудия возобновляет распределение жалоб на судей с 1 ноября

Уже скоро Высший совет правосудия сможет начать рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей.

Верховный Суд сделал вывод о закрытии уголовного производства в связи с истечением сроков досудебного расследования

Норма УПК о закрытии уголовного производства в случае, если после уведомления лицу о подозрении истек срок досудебного расследования, применяется к уголовным производствам, внесенным в ЕРДР с 16 марта 2018 года.

Высший совет правосудия избрал секретарей своих дисциплинарных палат

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  1. В Украине

В Киеве патрульные на байках закончили сезон

07:00, 20 октября 2023
Почти за пять месяцев они проработали 982 задания.
В Киеве патрульные на байках закончили сезон
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Мотопатрульные в столице завершили сезон и выйдут на дороги Киева уже в 2024 году.

Как отметили в Патрульной полиции города, благодаря скорости и мобильности мотопатрульные помогли уменьшить нагрузку на другие экипажи полиции, проработав часть вызовов.

«Почти за пять месяцев они проработали 982 задания. Вынесли 2224 постановления и составили 358 протоколов за нарушение ПДД. В частности, 19 протоколов на нетрезвых водителей. Обнаружили 31 нарушение уголовного характера, в том числе 6 транспортных средств, находившихся в международном розыске. Проверили 3050 человек и 2982 транспортных средств», - подытожили в полиции.

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