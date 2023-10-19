На Закарпатье мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку

31-летний мужчина был задержан по подозрению в изнасиловании дочери его сожительницы.

Фото: полиция Закарпатской области

Полиция задержала жителя Береговского района Закарпатской области по подозрению в изнасиловании 10-летней дочери его сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Как стало известно, 18 октября к правоохранителям обратилась закарпатка и сообщила, что ее сожитель совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 10-летней дочери.

Полиция провела первоочередные следственные действия, по результатам которых факт преступления подтвердился. В частности, это подтвердили и специалисты, которые проводили осмотр ребенка.

Подозреваемый был задержан. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания. В его доме провели обыск и изъяли вещи, которые могут являться дополнительными доказательствами по этому делу.

За совершенное 31-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

Напомним, что в Житомирской области осудили педофила, который несколько лет насиловал своих крестниц.

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