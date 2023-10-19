На Закарпатті чоловік зґвалтував 10-річну дівчинку

31-річного чоловіка затримали за підозрою у зґвалтуванні доньки його співмешканки.

Фото: поліція Закарпатської області

Поліція затримала жителя Берегівського району Закарпатської області за підозрою у зґвалтуванні 10-річної доньки його співмешканки. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Як стало відомо, 18 жовтня до правоохоронців звернулася закарпатка та повідомила, що її співмешканець вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо її 10-річної доньки.

Поліція провела першочергові слідчі дії, за результатами яких факт злочину підтвердився. Зокрема це підтвердили і фахівці, які проводили огляд дитини.

Підозрюваного затримали. Наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання. У його будинку провели обшук та вилучили речі, які можуть бути додатковими доказами у цій справі.

За скоєне 31-річному чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, що на Житомирщині засудили педофіла, який декілька років ґвалтував своїх похресниць.

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