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  1. В Україні

У Києві тимчасово змінив маршрут автобус № 31, який їздить від станції метро Політехнічний інститут

23:46, 19 жовтня 2023
На вулиці Татарській виконуватимуть капітальний ремонт.
У Києві тимчасово змінив маршрут автобус № 31, який їздить від станції метро Політехнічний інститут
Джерело фото: КМДА
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З четверга, 19 жовтня, та орієнтовно до 24 жовтня внесено зміни в маршрут автобуса № 31. Це пов'язано з виконанням капітального ремонту на вул. Татарській, пишуть у КМДА.

Рух автобусів буде організовано за маршрутом: ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Отто Шмідта – вул. Татарська – вул. Нагірна – вул. Овруцька – вул. Герцена – вул. Деревлянська – вул. Білоруська – вул. Дегтярівська – вул. Довнар-Запольського – вул. Ростиславська – вул. Шолуденка – просп. Берестейський – ст. м. «Політехнічний інститут».

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