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  1. В Украине

В Киеве временно изменил маршрут автобус №31, который ездит от станции метро Политехнический институт

23:46, 19 октября 2023
На улице Татарской будут выполнять капитальный ремонт.
В Киеве временно изменил маршрут автобус №31, который ездит от станции метро Политехнический институт
Источник фото: КГГА
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С четверга, 19 октября и ориентировочно до 24 октября внесены изменения в маршрут автобуса № 31. Это связано с выполнением капитального ремонта на ул. Татарской, пишут в КГГА.

Движение автобусов будет организовано по маршруту: ст. м. «Политехнический институт» – просп. Берестейский – ул. Богдана Гаврилишина – ул. Довнар-Запольского – ул. Дегтяревская – ул. Белорусская – ул. Деревлянская – ул. Юрия Ильенко – ул. Академика Ромоданова – ул. Загоровская – ул. Отто Шмидта – ул. Татарская – ул. Нагорная – ул. Овручская – ул. Герцена – ул. Деревлянская – ул. Белорусская – ул. Дегтяревская – ул. Довнар-Запольского – ул. Ростиславская – ул. Шолуденко – просп. Берестейский – ст. м. «Политехнический институт».

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