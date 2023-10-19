В Киеве временно изменил маршрут автобус №31, который ездит от станции метро Политехнический институт

На улице Татарской будут выполнять капитальный ремонт.

Источник фото: КГГА

С четверга, 19 октября и ориентировочно до 24 октября внесены изменения в маршрут автобуса № 31. Это связано с выполнением капитального ремонта на ул. Татарской, пишут в КГГА.

Движение автобусов будет организовано по маршруту: ст. м. «Политехнический институт» – просп. Берестейский – ул. Богдана Гаврилишина – ул. Довнар-Запольского – ул. Дегтяревская – ул. Белорусская – ул. Деревлянская – ул. Юрия Ильенко – ул. Академика Ромоданова – ул. Загоровская – ул. Отто Шмидта – ул. Татарская – ул. Нагорная – ул. Овручская – ул. Герцена – ул. Деревлянская – ул. Белорусская – ул. Дегтяревская – ул. Довнар-Запольского – ул. Ростиславская – ул. Шолуденко – просп. Берестейский – ст. м. «Политехнический институт».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.