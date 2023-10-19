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Хозяйственный суд Киева сообщил о наличии трех вакантных должностей

21:30, 19 октября 2023
Претенденты на вакантные должности могут подавать документы до 1 ноября.
Хозяйственный суд Киева сообщил о наличии трех вакантных должностей
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Хозяйственный суд Киева сообщил, что в суде есть вакантные должности.

Среди них:

- 2 должности ведущих специалистов отдела автоматизированного документооборота суда, мониторинга выполнения документов (канцелярия) (срочно: 1 должность - на период пребывания в отпуске по уходу за ребенком основного работника и/или до дня назначения победителя конкурса или до истечения двенадцатимесячного срока со дня прекращения или отмена военного положения;1 должность - до дня назначения победителя конкурса или до истечения двенадцатимесячного срока со дня прекращения или отмены военного положения);

- 1 должность ведущего специалиста отдела аналитической работы, статистики и анализа применения судебной практики (срочно, до дня назначения победителя конкурса или до истечения двенадцатимесячного срока со дня прекращения или отмены военного положения).

«Назначение на должность государственной службы будет происходить с учетом требований Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о функционировании государственной службы и местного самоуправления в период действия военного положения» от 12.05.2022 №2259-ІХ.

Претенденты на вакантные должности представляют до 01.11.2023 на электронную почту отдела управления персоналом и антикоррупционного мониторинга ([email protected]):

заявление с указанием основных мотивов в должности;

резюме установленного образца в соответствии с Порядком проведения конкурса на занятие должностей государственной службы, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 25.03.2016 №246.

Дополнительная информация по телефону (067) 764-76-56», - говорится в сообщении.

Ранее Шевченковский райсуд Киева сообщил о наличии вакантных должностей.

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