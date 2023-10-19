Рада внесла зміни до Постанови про обрання голів, заступників, секретарів та членів комітетів парламенту

Нардепа Приходька обрано членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Верховна Рада України прийняла Постанову, яка вносить зміни до складу комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання. Згідно із цією Постановою, члена депутатської групи «Довіра» Бориса Приходька обрано членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

«Верховною Радою України 19 жовтня 2023 року прийнято Постанову Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання» (реєстр. №10163).

Згідно з Постановою народного депутата України – члена депутатської групи «Довіра» Приходька Бориса Вікторовича обрано членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань економічного розвитку», – йдеться на сайті Ради.

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