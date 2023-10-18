Реєструйся, або залишать без руху, - уведені в дію норми про обов’язкову реєстрацію в Електронному суді

Адвокати, нотаріуси, держоргани та інші особи повинні зареєструватися в Електронному кабінеті ЄСІТС, інакше не зможуть сподіватися на розгляд їх справи.

З 18 жовтня 2023 року введено в дію норми закону №3200-IX щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів для участі у судових процесах (законопроект 7574-д).

Отже, вже з 18 жовтня для участі в господарських, цивільних та адміністративних справах адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування мають зареєструвати свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов’язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в добровільному порядку.

Суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху у разі, якщо позовну заяву подано особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його. Такі ж негативні наслідки розповсюджуються на правила подання апеляційних і касаційних скарг.

Суд застосує до особи, яка зобов’язана була зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, процесуальні наслідки, і у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат.

Разом з тим, новий закон передбачає різні строки обов’язкової реєстрації юридичними особами приватної форми власності електронних кабінетів для того, аби мати можливість подавати до суду процесуальні документи.

Так, юридичні особи усіх форм власності для участі в господарських справах мають зареєструватися в Електронному суді до 18 жовтня 2023 року.

Для учасників справ за Цивільним процесуальним кодексом та справ, що розглядаються за Кодексом адмінсудочинства, ситуація є дещо іншою. Так, 18 жовтня 2023 року електронний кабінет повинні обов’язково мати юридичні особи публічного права. Що ж стосується юридичних осіб приватної форми власності, то їм треба зареєструватися до 20 лютого 2024 року.

Отже, з 18 жовтня суди зможуть застосовувати до «порушників» негативні процесуальні наслідки у вигляді залишення процесуального документу без руху, його повернення або залишення без розгляду.

Якщо реєстрація електронного кабінету суперечить релігійним переконанням особи, яка зобов’язана його зареєструвати, то вищевказані наслідки до такої особи не застосовуються за умови, що особа заявила про такі обставини одночасно із поданням відповідного документа шляхом подання окремої обґрунтованої письмової заяви.

Детальніше про алгоритм дій суду можна прочитати за посиланням.

Також «Судово-юридична газета» писала про відповідні зміни до Положення про ЄСІТС, внесені рішенням ВРП, та до Інструкції з діловодства судів.

Зокрема, ВРП визначила, що особливості реєстрації Електронних кабінетів суб’єктів, які не мають ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, визначаються спільним рішенням ДСА України та відповідного державного органу, до сфери управління якого входять такі органи, або ДСА України та такого суб’єкта за відсутності його підпорядкованості. Нагадаємо, що дане питання народні депутати навіть винесли в окремий законопроект 10087-1, адже до органів влади, які не є юридичними особами, відноситься, наприклад, Кабмін.

Автор: Наталя Мамченко

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