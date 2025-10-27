Практика судів
  1. В Україні

Пенсії в Україні — менше яких сум платити не можуть

22:36, 27 жовтня 2025
Розмір мінімальної пенсії в Україні визначається прожитковим мінімумом та страховим стажем.
Пенсії в Україні — менше яких сум платити не можуть
В Україні діє визначений державою мінімальний розмір пенсії, який не може бути нижчим за встановлену межу.

Сума пенсійних виплат залежить від кількох основних чинників: тривалості страхового стажу, розміру зарплати, з якої сплачувалися страхові внески, а також середньої заробітної плати по країні.

Однак мінімальний рівень пенсії прямо пов’язаний із розміром прожиткового мінімуму — саме він визначає гарантовану нижню межу пенсійного забезпечення в Україні.

Як розповіли у Федерації профспілок України, у 2025 році мінімальний розмір пенсії становить:

3 758 грн — для людей від 65 років із повним стажем (30 років для жінок, 35 років для чоловіків);

3 758 грн — для осіб старше 80 років зі стажем 20 років для жінок і 25 років для чоловіків;

3 613 грн — для пенсіонерів віком 70–79 років із повним страховим стажем;

3 323 грн — для людей до 70 років із необхідним стажем або з інвалідністю І групи;

3 038 грн — мінімальна сума для інших категорій непрацюючих пенсіонерів.

Окрім цього, окрема мінімальна пенсія встановлена для пенсіонерів, що працюють. Її розмір у 2025 році становить 2 361 гривню. Це розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

