Пенсии в Украине — меньше каких сумм платить не могут

Размер минимальной пенсии в Украине определяется прожиточным минимумом и страховым стажем.

В Украине действует определенный государством минимальный размер пенсии, который не может быть ниже установленного предела.

Сумма пенсионных выплат зависит от нескольких факторов: продолжительности страхового стажа, размера зарплаты, с которой уплачивались страховые взносы, а также средней заработной платы по стране.

Однако минимальный уровень пенсии напрямую связан с размером прожиточного минимума — именно он определяет гарантированный нижний предел пенсионного обеспечения в Украине.

Как рассказали в Федерации профсоюзов Украины, в 2025 году минимальный размер пенсии составляет:

3 758 грн - для людей от 65 лет с полным стажем (30 лет для женщин, 35 лет для мужчин);

3 758 грн - для лиц старше 80 лет со стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;

3 613 грн - для пенсионеров в возрасте 70-79 лет с полным страховым стажем;

3 323 грн - для людей до 70 лет с необходимым стажем или с инвалидностью I группы;

3 038 грн - минимальная сумма для других категорий неработающих пенсионеров.

Кроме этого, отдельная минимальная пенсия установлена ​​для работающих пенсионеров. Ее размер в 2025 году составляет 2361 гривну. Это размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

