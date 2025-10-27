Обов’язковий технічний контроль транспортних засобів — що треба знати

Частота проходження технічного контролю залежить від типу транспортного засобу та його призначення.

Головний сервісний центр МВС нагадав порядок проведення та вимоги обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

«Водії прагнуть, щоб їхній транспортний засіб був у справному стані та безпечно пересувався дорогами. Для цього існує процедура обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, яка допомагає вчасно виявляти несправності та запобігати експлуатації несправиних транспортних засобів.

Водночас керманичі помилково звертаються до сервісних центрів МВС, щоб пройти технічний контроль. Однак варто пам’ятати: сервісні центри МВС не здійснюють перевірку транспортних засобів, а лише, відповідають за ведення обліку суб’єктів господарювання які мають право проводити обов’язковий технічний контроль (ОТК)», - заявив головний сервісний центр МВС.

Що таке обов’язковий технічний контроль?

ОТК – це перевірка технічного стану транспортних засобів, які беруть участь у дорожньому русі. Мета контролю – унеможливити використання на дорогах транспортних засобів технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам знизити ризик виникнення технічних несправностей автомобілів на дорогах і зменшити їх негативний вплив на довкілля.

Що перевіряють під час ОТК?

Під час проведення контролю перевіряється:

робота гальмівної системи та рульового керування;

стан зовнішніх світлових приладів;

знос шин і коліс;

рівень світлопропускання скла;

справність газобалонного обладнання (якщо таке встановлене);

димність або токсичність відпрацьованих газів

Також фахівці оцінюють загальний технічний стан автомобіля – цілісність кузова, кріплення номерних знаків, роботу звукових сигналів та інших елементів, що впливають на безпеку руху.

Хто має проходити технічний контроль?

Обов’язковому технічному контролю підлягають:

вантажні автомобілі;

автобуси;

таксі та легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів із метою отримання прибутку;

транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі;

причепи та напівпричепи.

Не проходять ОТК власники легкових автомобілів, які не використовуються у комерційній діяльності, а також мотоциклів, мопедів і мотоколясок.

Як часто потрібно проходити технічний контроль?

Зокрема, легкові автомобілі, які використовуються для перевезення пасажирів або вантажів із комерційною метою, а також вантажівки вагою до 3,5 тонни проходять перевірку один раз на два роки.

Більші вантажні автомобілі, таксі мають проходити технічний контроль щороку.

А транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі перевіряють частіше – двічі на рік, щоб гарантувати їхню максимальну безпеку на дорогах.

Також, передбачена можливість перевірити протокол обов’язкового технічного контролю транспортних засобів онлайн скориставшись офіційним веб сайтом Головного сервісного центру МВС у сервісі «Перевірка документів» – «Перевірка дійсності протоколу ОТК».

Хто проводить ОТК і як їх знайти?

Проведення технічного контролю здійснюють уповноважені суб’єкти ОТК, інформацію про яких внесено до відповідного реєстру. Сервісні центри МВС не проводять перевірки транспортних засобів, але здійснюють контроль за діяльністю таких суб’єктів і ведуть відповідний реєстр.

Після проходження технічного контролю власник отримує протокол перевірки технічного стану транспортного засобу, у якому зазначено результат і дату наступного проходження ОТК.

Якщо під час перевірки виявлено несправності, вони фіксуються в акті невідповідності, а повторна перевірка проводиться після усунення недоліків.

Процес технічного контролю супроводжується фото- та відеофіксацією, що гарантує прозорість і об’єктивність процедури.

Актуальний перелік суб’єктів обов’язкового технічного контролю розміщено на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС. Там можна знайти інформацію про всі діючі пункти перевірки в кожному регіоні.

Що змінилося в процедурі?

З 2025 року оновлено правила проведення технічного контролю:

зменшено перелік документів, необхідних для акредитації пунктів перевірки;

вдосконалено порядок фото- та відеофіксації процесу перевірки;

запроваджено процедуру анулювання протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів пунктами.

