Обязательный технический контроль транспортных средств — что нужно знать

Главный сервисный центр МВД напомнил порядок проведения и требования обязательного технического контроля транспортных средств.

«Водители стремятся, чтобы их транспортное средство находилось в исправном состоянии и безопасно передвигалось по дорогам. Для этого существует процедура обязательного технического контроля транспортных средств, которая помогает своевременно выявлять неисправности и предотвращать эксплуатацию неисправных транспортных средств.

В то же время водители ошибочно обращаются в сервисные центры МВД, чтобы пройти технический контроль. Однако стоит помнить: сервисные центры МВД не осуществляют проверку транспортных средств, а лишь отвечают за ведение учета субъектов хозяйствования, которые имеют право проводить обязательный технический контроль (ОТК)», — заявил Главный сервисный центр МВД.

Что такое обязательный технический контроль?

ОТК — это проверка технического состояния транспортных средств, участвующих в дорожном движении. Цель контроля — исключить использование на дорогах транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует установленным требованиям, снизить риск возникновения технических неисправностей автомобилей на дорогах и уменьшить их негативное влияние на окружающую среду.

Что проверяют во время ОТК?

Во время проведения контроля проверяются:

работа тормозной системы и рулевого управления;

состояние внешних световых приборов;

износ шин и колес;

уровень светопропускания стекол;

исправность газобаллонного оборудования (если такое установлено);

дымность или токсичность отработанных газов.

Также специалисты оценивают общее техническое состояние автомобиля — целостность кузова, крепление номерных знаков, работу звуковых сигналов и других элементов, влияющих на безопасность движения.

Кто обязан проходить технический контроль?

Обязательному техническому контролю подлежат:

грузовые автомобили;

автобусы;

такси и легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли;

транспортные средства, перевозящие опасные грузы;

прицепы и полуприцепы.

Не проходят ОТК владельцы легковых автомобилей, которые не используются в коммерческой деятельности, а также мотоциклов, мопедов и мотоколясок.

Как часто нужно проходить технический контроль?

Частота прохождения технического контроля зависит от типа транспортного средства и его назначения.

В частности, легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов с коммерческой целью, а также грузовики массой до 3,5 тонны проходят проверку один раз в два года.

Более крупные грузовые автомобили и такси должны проходить технический контроль ежегодно.

А транспортные средства, перевозящие опасные грузы, проверяются чаще — дважды в год, чтобы гарантировать их максимальную безопасность на дорогах.

Также предусмотрена возможность проверить протокол обязательного технического контроля транспортных средств онлайн, воспользовавшись официальным веб-сайтом Главного сервисного центра МВД в сервисе «Проверка документов» — «Проверка действительности протокола ОТК».

Кто проводит ОТК и как их найти?

Проведение технического контроля осуществляют уполномоченные субъекты ОТК, информация о которых внесена в соответствующий реестр. Сервисные центры МВД не проводят проверки транспортных средств, но осуществляют контроль за деятельностью таких субъектов и ведут соответствующий реестр.

После прохождения технического контроля владелец получает протокол проверки технического состояния транспортного средства, в котором указаны результат и дата следующего прохождения ОТК.

Если во время проверки выявлены неисправности, они фиксируются в акте несоответствия, а повторная проверка проводится после устранения недостатков.

Процесс технического контроля сопровождается фото- и видеофиксацией, что гарантирует прозрачность и объективность процедуры.

Актуальный перечень субъектов обязательного технического контроля размещен на официальном сайте Главного сервисного центра МВД. Там можно найти информацию обо всех действующих пунктах проверки в каждом регионе.

Что изменилось в процедуре?

С 2025 года обновлены правила проведения технического контроля:

сокращен перечень документов, необходимых для аккредитации пунктов проверки;

усовершенствован порядок фото- и видеофиксации процесса проверки;

введена процедура аннулирования протоколов проверки технического состояния транспортных средств пунктами.

