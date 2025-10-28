Практика судів
  1. В Україні

Дітей змушували присідати і тримати руки над головою за непослух – в Одесі перевіряють дитсадок

07:18, 28 жовтня 2025
За даними директорка Департаменту освіти Одеської міської ради, виховательку звільнять, її колегу відсторонять на час розслідування.
Дітей змушували присідати і тримати руки над головою за непослух – в Одесі перевіряють дитсадок
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі розпочали перевірку одного з дитячих садків через повідомлення про приниження дітей, яких змушували тримати руки вгору та присідати за непослух. Про це повідомила директорка Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич.

За інформацією, яка надійшла їй, в дитсадку дітей примушували тримати руки вгору, присідати, а також, за непідтвердженими даними, штовхали та змушували прибирати туалетні кімнати. За словами Буйневич, хоча в повідомленні вказали номер дитсадка, якого не існує в Одесі, заклад вдалося ідентифікувати за іншими даними.

«Я не знаю, чи в курсі методів виховання була керівник. Розберемось з цим обов’язково», – зазначила Буйневич. Вона повідомила, що вранці звернулися до правоохоронців, які окремо вивчатимуть дії двох виховательок. Одну з них, виховательку групи, звільнять, а її колегу-наставницю відсторонять від роботи на період службової перевірки.

Буйневич вибачилася перед батьками за дії працівників і висловила сподівання, що найгірші звинувачення не підтвердяться, але зазначила, що навіть примусові присідання є знущанням. За згодою батьків із дітьми працюватимуть психологи департаменту.

«Фізично боляче таке чути», – додала вона, підкресливши, що цей випадок не характеризує всіх вихователів чи систему освіти.

Буйневич закрила коментарі до свого допису.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Одеса

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду