Дітей змушували присідати і тримати руки над головою за непослух – в Одесі перевіряють дитсадок

Фото ілюстративне

В Одесі розпочали перевірку одного з дитячих садків через повідомлення про приниження дітей, яких змушували тримати руки вгору та присідати за непослух. Про це повідомила директорка Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич.

За інформацією, яка надійшла їй, в дитсадку дітей примушували тримати руки вгору, присідати, а також, за непідтвердженими даними, штовхали та змушували прибирати туалетні кімнати. За словами Буйневич, хоча в повідомленні вказали номер дитсадка, якого не існує в Одесі, заклад вдалося ідентифікувати за іншими даними.

«Я не знаю, чи в курсі методів виховання була керівник. Розберемось з цим обов’язково», – зазначила Буйневич. Вона повідомила, що вранці звернулися до правоохоронців, які окремо вивчатимуть дії двох виховательок. Одну з них, виховательку групи, звільнять, а її колегу-наставницю відсторонять від роботи на період службової перевірки.

Буйневич вибачилася перед батьками за дії працівників і висловила сподівання, що найгірші звинувачення не підтвердяться, але зазначила, що навіть примусові присідання є знущанням. За згодою батьків із дітьми працюватимуть психологи департаменту.

«Фізично боляче таке чути», – додала вона, підкресливши, що цей випадок не характеризує всіх вихователів чи систему освіти.

Буйневич закрила коментарі до свого допису.

