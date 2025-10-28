Практика судов
  1. В Украине

Детей заставляли приседать и держать руки над головой за непослушание – в Одессе проверяют детский сад

07:18, 28 октября 2025
По данным директора Департамента образования Одесского городского совета, воспитательницу уволят, ее коллегу отстранят на время расследования.
Детей заставляли приседать и держать руки над головой за непослушание – в Одессе проверяют детский сад
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе начали проверку одного из детских садов из-за сообщения об унижении детей, которых заставляли держать руки вверх и приседать за непослушание. Об этом сообщила директор Департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич.

По информации, которая поступила ей, в детском саду детей заставляли держать руки вверх, приседать, а также, по неподтвержденным данным, толкали и заставляли убирать туалетные комнаты. По словам Буйневич, хотя в сообщении указали номер детского сада, которого не существует в Одессе, учреждение удалось идентифицировать по другим данным.

«Я не знаю, была ли руководительница в курсе методов воспитания. Разберемся с этим обязательно», — отметила Буйневич. Она сообщила, что утром обратились к правоохранителям, которые отдельно изучат действия двух воспитательниц. Одну из них, воспитательницу группы, уволят, а ее коллегу-наставницу отстранят от работы на период служебной проверки.

Буйневич извинилась перед родителями за действия работников и выразила надежду, что худшие обвинения не подтвердятся, но отметила, что даже принудительные приседания являются издевательством. С согласия родителей с детьми будут работать психологи департамента.

«Физически больно такое слышать», – добавила она, подчеркнув, что этот случай не характеризует всех воспитателей или систему образования.

Буйневич закрыла комментарии к своему посту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Одесса

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду