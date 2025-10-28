Детей заставляли приседать и держать руки над головой за непослушание – в Одессе проверяют детский сад

По данным директора Департамента образования Одесского городского совета, воспитательницу уволят, ее коллегу отстранят на время расследования.

В Одессе начали проверку одного из детских садов из-за сообщения об унижении детей, которых заставляли держать руки вверх и приседать за непослушание. Об этом сообщила директор Департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич.

По информации, которая поступила ей, в детском саду детей заставляли держать руки вверх, приседать, а также, по неподтвержденным данным, толкали и заставляли убирать туалетные комнаты. По словам Буйневич, хотя в сообщении указали номер детского сада, которого не существует в Одессе, учреждение удалось идентифицировать по другим данным.

«Я не знаю, была ли руководительница в курсе методов воспитания. Разберемся с этим обязательно», — отметила Буйневич. Она сообщила, что утром обратились к правоохранителям, которые отдельно изучат действия двух воспитательниц. Одну из них, воспитательницу группы, уволят, а ее коллегу-наставницу отстранят от работы на период служебной проверки.

Буйневич извинилась перед родителями за действия работников и выразила надежду, что худшие обвинения не подтвердятся, но отметила, что даже принудительные приседания являются издевательством. С согласия родителей с детьми будут работать психологи департамента.

«Физически больно такое слышать», – добавила она, подчеркнув, что этот случай не характеризует всех воспитателей или систему образования.

Буйневич закрыла комментарии к своему посту.

