Данило Гетманцев заявив про аномалії: бізнес зростає, а податкові надходження – падають

Голова профільного комітету Верховної Ради каже про аномалії у податкових надходженнях: у десятках галузей бізнес збільшує прибутки, але сплачує менше податків.

У січні–серпні 2025 року в українській економіці зафіксовано парадоксальні тенденції, заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, у низці галузей підприємства демонструють зростання обсягів постачання та доходів, проте суми нарахованих податків — зменшуються.

За даними податкової аналітики, таких випадків — десятки: 94 галузі показують аномалії за сплатою ПДВ і 92 — за податком на прибуток.

«Це не про перевірки, це про аналітику. Насправді, щоб побачити проблему, не треба виходити з перевірками на підприємства. Для якісного податкового контролю має працювати аналітика — вона повинна першою ловити аномалії в показниках. Якщо обсяги постачання зростають, а нарахування податків — падають, це має одразу викликати питання. На рівні аналітики даних, а не після того, як “зникли” сотні мільйонів гривень», — наголосив Гетманцев.

Приклади аномалій

У виробництві пива (КВЕД 11.05) обсяг постачання зріс на 2,86 млрд грн (+8,3%), однак сума до сплати ПДВ зменшилась на 47,1 млн грн (−2,8%). Аналогічна ситуація і з податком на прибуток: дохід +9,8%, сплата −4,8%.

У виробництві тари з пластмас (КВЕД 22.22) динаміка також суперечлива: постачання +2,9% (+569 млн грн), натомість ПДВ −24,8% (−106 млн грн), а сплата податку на прибуток скоротилася на 16,8% при зростанні доходів на 5,2%.

Контроль через дані

На думку Гетманцева, податкова служба має фокусуватися не лише на перевірках, а насамперед на виявленні відхилень у показниках. Такий підхід дозволяє виявляти ризики для бюджету на ранніх етапах — до того, як «зникають» сотні мільйонів гривень.

«Можливо, для цього і є підстави, однак точно вони мають бути зʼясовані. Коли бюджет недоотримує — ми всі втрачаємо. І тут питання як до податкових органів, її якості роботи, так і до свідомості бізнесу», — підсумував Гетманцев.

Додамо, Бюджетний комітет у своєму висновку на проект бюджету-2026 зазначив, що ним допускається можливість управління державними видатками «у ручному режимі», без відповідного економічного обґрунтування напрямів та обсягів розподілу бюджетних коштів.

Крім того, Кабмін заклав до бюджету на 2026 рік 14 млрд грн податкових надходжень від закону про «податок на OLX» і розкриття банківської таємниці.

