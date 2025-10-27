Практика судів
  1. В Україні

Данило Гетманцев заявив про аномалії: бізнес зростає, а податкові надходження – падають

14:00, 27 жовтня 2025
Голова профільного комітету Верховної Ради каже про аномалії у податкових надходженнях: у десятках галузей бізнес збільшує прибутки, але сплачує менше податків.
Данило Гетманцев заявив про аномалії: бізнес зростає, а податкові надходження – падають
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У січні–серпні 2025 року в українській економіці зафіксовано парадоксальні тенденції, заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, у низці галузей підприємства демонструють зростання обсягів постачання та доходів, проте суми нарахованих податків — зменшуються.

За даними податкової аналітики, таких випадків — десятки: 94 галузі показують аномалії за сплатою ПДВ і 92 — за податком на прибуток.

«Це не про перевірки, це про аналітику. Насправді, щоб побачити проблему, не треба виходити з перевірками на підприємства. Для якісного податкового контролю має працювати аналітика — вона повинна першою ловити аномалії в показниках. Якщо обсяги постачання зростають, а нарахування податків — падають, це має одразу викликати питання. На рівні аналітики даних, а не після того, як “зникли” сотні мільйонів гривень», — наголосив Гетманцев.

Приклади аномалій

У виробництві пива (КВЕД 11.05) обсяг постачання зріс на 2,86 млрд грн (+8,3%), однак сума до сплати ПДВ зменшилась на 47,1 млн грн (−2,8%). Аналогічна ситуація і з податком на прибуток: дохід +9,8%, сплата −4,8%.

У виробництві тари з пластмас (КВЕД 22.22) динаміка також суперечлива: постачання +2,9% (+569 млн грн), натомість ПДВ −24,8% (−106 млн грн), а сплата податку на прибуток скоротилася на 16,8% при зростанні доходів на 5,2%.

Контроль через дані

На думку Гетманцева, податкова служба має фокусуватися не лише на перевірках, а насамперед на виявленні відхилень у показниках. Такий підхід дозволяє виявляти ризики для бюджету на ранніх етапах — до того, як «зникають» сотні мільйонів гривень.

«Можливо, для цього і є підстави, однак точно вони мають бути зʼясовані. Коли бюджет недоотримує — ми всі втрачаємо. І тут питання як до податкових органів, її якості роботи, так і до свідомості бізнесу», — підсумував Гетманцев.

Додамо, Бюджетний комітет у своєму висновку на проект бюджету-2026 зазначив, що ним допускається можливість управління державними видатками «у ручному режимі», без відповідного економічного обґрунтування напрямів та обсягів розподілу бюджетних коштів.

Крім того, Кабмін заклав до бюджету на 2026 рік 14 млрд грн податкових надходжень від закону про «податок на OLX» і розкриття банківської таємниці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова податки Данило Гетманцев

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду