Данил Гетманцев заявил об аномалиях: бизнес растет, а налоговые поступления — падают

14:00, 27 октября 2025
Глава профильного комитета Верховной Рады говорит об аномалиях в налоговых поступлениях: в десятках отраслей бизнес увеличивает доходы, но платит меньше налогов.
В январе–августе 2025 года в украинской экономике зафиксированы парадоксальные тенденции, заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, в ряде отраслей предприятия демонстрируют рост объемов поставок и доходов, однако суммы начисленных налогов — уменьшаются.

Согласно данным налоговой аналитики, таких случаев — десятки: 94 отрасли показывают аномалии по уплате НДС и 92 — по налогу на прибыль.

«Это не про проверки, это про аналитику. На самом деле, чтобы увидеть проблему, не нужно выходить с проверками на предприятия. Для качественного налогового контроля должна работать аналитика — она должна первой фиксировать аномалии в показателях. Если объемы поставок растут, а начисление налогов — падает, это должно сразу вызывать вопросы. На уровне аналитики данных, а не после того, как “исчезли” сотни миллионов гривен», — подчеркнул Гетманцев.

Примеры аномалий

В производстве пива (КВЭД 11.05) объем поставок вырос на 2,86 млрд грн (+8,3%), однако сумма к уплате НДС уменьшилась на 47,1 млн грн (−2,8%). Аналогичная ситуация и с налогом на прибыль: доход +9,8%, уплата −4,8%.

В производстве тары из пластмасс (КВЭД 22.22) динамика также противоречива: поставки +2,9% (+569 млн грн), тогда как НДС −24,8% (−106 млн грн), а уплата налога на прибыль сократилась на 16,8% при росте доходов на 5,2%.

Контроль через данные

По мнению Гетманцева, налоговая служба должна фокусироваться не только на проверках, но прежде всего на выявлении отклонений в показателях. Такой подход позволяет выявлять риски для бюджета на ранних этапах — до того, как «исчезают» сотни миллионов гривен.

«Возможно, для этого есть основания, однако они точно должны быть выяснены. Когда бюджет недополучает — теряем все. И здесь вопрос как к налоговым органам, к качеству их работы, так и к сознательности бизнеса», — подытожил Гетманцев.

Добавим, Бюджетный комитет в своем заключении на проект бюджета-2026 отметил, что им допускается возможность управления государственными расходами «в ручном режиме», без соответствующего экономического обоснования направлений и объемов распределения бюджетных средств.

Кроме того, Кабмин заложил в бюджет на 2026 год 14 млрд грн налоговых поступлений от закона о «налоге на OLX» и раскрытии банковской тайны.

