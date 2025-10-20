Практика судов
Законопроект о бюджете на 2026 год допускает управление государственными расходами «в ручном режиме» – вывод бюджетного комитета

07:30, 20 октября 2025
Бюджетный комитет в своем заключении на проект бюджета-2026 отметил, что им допускается возможность управления государственными расходами «в ручном режиме», без соответствующего экономического обоснования направлений и объемов распределения бюджетных средств.
Законопроект о бюджете на 2026 год допускает управление государственными расходами «в ручном режиме» – вывод бюджетного комитета
Верховная Рада на текущей неделе, 21-22 октября, рассмотрит правительственный законопроект 14000 о государственном бюджете на 2026 год. Заключение о принятии законопроекта в первом чтении уже предоставил Бюджетный комитет парламента.

В то же время, как отметил Бюджетный комитет, законопроект допускает возможность управления государственными расходами «в ручном режиме», а отдельные его нормы противоречат позициям Конституционного Суда.

Так, в заключениях Счетной палаты замечено, что правительством при подготовке законопроекта не соблюдены показатели и положения, определенные в Бюджетной декларации на 2026–2028 годы и финансово-экономическом обосновании к ней. Таким образом, декларация-2026–2028 не стала основой для составления проекта-2026, что не согласуется с нормами Бюджетного кодекса и Регламента Верховной Рады.

Также Бюджетный комитет со ссылкой на Главное научно-экспертное управление парламента отметил, что рядом статей законопроекта допускается возможность управления государственными расходами «в ручном режиме», без соответствующего экономического обоснования направлений и объемов распределения бюджетных средств, и такие положения являются противоречивыми с точки зрения соблюдения требований статьи 95 Конституции, согласно которой исключительно законом о государственном бюджете определяются любые расходы государства на общественные нужды, размер и целевое направление этих расходов.

Например, статьей 35 законопроекта предлагается установить, что в 2026 году, как исключение из положений части 6 статьи 23 Кодекса, распределение бюджетных назначений осуществляется по решениям КМУ по бюджетным программам: «Обеспечение институциональной способности органов государственной власти», «Повышение престижности труда в сфере образования» (предусмотрено по общему фонду в сумме 53,8 млрд грн), «Резерв средств для сектора безопасности и обороны» (предусмотрено в сумме 200 млрд грн).

Кроме того, как и в предыдущие годы, законопроектом предлагается на 2026 год в отношении отдельных норм законодательных актов приостановить их действие. Это, как указано в рекомендации комитета, не соответствует требованиям части 4 статьи 153 Регламента (согласно которой законопроект о государственном бюджете не может содержать положений о приостановлении действия или внесении изменений в законы) и противоречит решениям Конституционного Суда Украины. По этому поводу ГНЭУ (Главное научно-экспертное управление) отмечает, что в статьях законопроекта продлена практика приостановления законом о государственном бюджете действия действующих актов законодательства, изменения предусмотренного ими правового регулирования отношений, что противоречит правовой позиции Конституционного Суда Украины, сформулированной в его многочисленных решениях.

Ниже приводим заключение Бюджетного комитета.

Автор: Наталя Мамченко

