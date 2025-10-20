Законопроект про бюджет на 2026 рік допускає управління державними видатками «у ручному режимі» – висновок бюджетного комітету

Бюджетний комітет у своєму висновку на проект бюджету-2026 зазначив, що ним допускається можливість управління державними видатками «у ручному режимі», без відповідного економічного обґрунтування напрямів та обсягів розподілу бюджетних коштів.

Верховна Рада на поточному тижні, 21-22 жовтня, розгляне урядовий законопроект 14000 про державний бюджет на 2026 рік. Висновок про прийняття законопроекту в першому читанні вже надав Бюджетний комітет парламенту.

Водночас, як зауважив Бюджетний комітет, законопроект допускає можливість управління державними видатками «у ручному режимі», а окремі його норми суперечать позиціям Конституційного Суду.

Так, у висновках Рахункової палати зауважено, що урядом при підготовці законопроекту не дотримано показників і положень, визначених у Бюджетній декларації на 2026-2028 роки і фінансово-економічному обґрунтуванні до неї. Таким чином, декларація-2026-2028 не стала основою для складання проекту-2026, що не узгоджується з нормами Бюджетного кодексу і Регламенту Верховної Ради.

Також Бюджетний комітет з посилання на Головне науково-експертне управління парламенту зауважив, що низкою статей законопроекту допускається можливість управління державними видатками «у ручному режимі», без відповідного економічного обґрунтування напрямів та обсягів розподілу бюджетних коштів, і такі положення є суперечливими з точки зору дотримання вимог статті 95 Конституції, згідно з якою виключно законом про державний бюджет визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.

Наприклад, статтею 35 законопроекту пропонується установити, що у 2026 році, як виняток з положень частини 6 статті 23 Кодексу, розподіл бюджетних призначень здійснюється за рішеннями КМУ за бюджетними програмами: «Забезпечення інституційної спроможності органів державної влади», «Підвищення престижності праці у сфері освіти» (передбачено за загальним фондом у сумі 53,8 млрд грн), «Резерв коштів для сектору безпеки і оборони» (передбачено у сумі 200 млрд грн).

Крім того, як і у попередні роки, законопроектом пропонується на 2026 рік щодо окремих норм законодавчих актів зупинити їх дію. Це, як вказано у рекомендації комітету, не відповідає вимогам частини 4 статті 153 Регламенту (згідно з якою законопроект про державний бюджет не може містити положень про зупинення дії чи внесення змін до законів) та суперечить рішенням Конституційного Суду України. З цього приводу ГНЕУ зауважує, що у статтях законопроекту продовжена практика призупинення законом про державний бюджет дії чинних актів законодавства, зміни передбаченого ними правового регулювання відносин, що суперечить правовій позиції Конституційного Суду України, сформульованій у його численних рішеннях.

Нижче наводимо висновок Бюджетного комітету.

Автор: Наталя Мамченко

