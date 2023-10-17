ДСА оновила Інструкцію з діловодства в місцевих та апеляційних судах

Зміни стосуються, зокрема приведення у відповідність норм Інструкції до вимог Закону щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в ЄСІТС, що забезпечує обмін документами.

Державна судова адміністрація України затвердила Інструкцію з діловодства в місцевих та апеляційних судах України у новій редакції. Наказ від 17 жовтня 2023 року № 485 оприлюднили на офіційному сайті ДСА.

«Ці зміни стосуються, зокрема приведення у відповідність норм Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України до вимог Закону України від 29 червня 2023 року №3200-XI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами», - сказано у повідомленні.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, з 18 жовтня 2023 року вводиться в дію закон №3200-IX щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів для участі у судових процесах (законопроект 7574-д).

Також повідомлялося, як діятиме суд в разі відсутності з 18 жовтня у заявника електронного кабінету, - роз’яснення.

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