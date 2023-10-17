ГСА обновила Инструкцию по делопроизводству в местных и апелляционных судах

Изменения касаются, в частности, приведения в соответствие норм Инструкции к требованиям Закона об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов в ЕСИТС, что обеспечивает обмен документами.

Государственная судебная администрация Украины утвердила Инструкцию по делопроизводству в местных и апелляционных судах в новой редакции. Приказ от 17 октября 2023 г. № 485 обнародовали на официальном сайте ГСА.

«Эти изменения касаются, в частности, приведения в соответствие норм Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах Украины к требованиям Закона Украины от 29 июня 2023 года №3200-XI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательной регистрации и использования электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами», - говорится в сообщении.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, с 18 октября 2023 года вводится в действие закон №3200-IX об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов для участия в судебных процессах (законопроект 7574-д).

Также сообщалось, как будет действовать суд при отсутствии с 18 октября у заявителя электронного кабинета, - разъяснение.

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