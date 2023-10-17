Германия заверила, что будет поддерживать Украину, несмотря на войну на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Германии пообещала Украине и Молдове дальнейшую поддержку в борьбе с Россией, несмотря на кризис на Ближнем Востоке.

Германия будет продолжать поддерживать Украину и Молдову, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Die Zeit.

«В эти дни, когда ситуация на Ближнем Востоке держит нас в напряжении, для меня важно подчеркнуть: мы продолжаем стоять бок о бок с Украиной и Молдовой», - отметила Бербок.

Она также добавила, что Германия будет поддерживать Молдову в энергетических и экономических вопросах, а также в реформах на пути вступления в ЕС и выделит на эти цели 95 миллионов евро в следующем году.

Ранее мы писали, что США и Израиль разработают план доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Кроме того, стало известно, что эвакуация украинцев из сектора Газа будет в приоритете у египетских властей.

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