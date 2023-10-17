США та Ізраїль розроблять план доставки гуманітарної допомоги до Сектору Газа

Країни також обговорили можливість створення безпекових зон для цивільного населення Гази.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Сполучені Штати Америки та Ізраїль співпрацюють над розробкою спільного плану щодо постачання гуманітарної допомоги, наданої іншими країнами та міжнародними організаціями, до району Сектору Газа, передає Reuters.

За його словами, сторони досягли такого рішення після дев'ятигодинних переговорів із ізраїльським прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху. Проте Ізраїль висловив занепокоєння щодо того, що гуманітарна допомога може бути використана ХАМАСом або сприяти його зміцненню, і США поділяють ці побоювання.

«Якщо ХАМАС якимось чином блокуватиме гуманітарну допомогу мирному населенню, зокрема, захоплюючи цю допомогу, ми першими їх засудимо, і ми працюватимемо над тим, щоб це не повторювалося», — заявив Блінкен.

Окрім доставки гумдодопомоги, він обговорив із ізраїльтянами можливість створення зон безпеки для цивільного населення Гази.

Раніше ми писали, що президент США Джо Байден 18 жовтня відвідає Ізраїль.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.