Джо Байден відвідає Ізраїль: названо дату

Байден хоче почути від ізраїльського керівництва, «як воно проводитиме свої операції, аби звести до мінімуму жертви серед цивільного населення».

Президент США Джо Байден 18 жовтня відвідає Ізраїль. Про це, під час візиту до Ізраїля, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає CNN та The Times of Israel.

Блінкен зробив заяву про візит Байдена після восьмигодинної зустрічі з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та його військовим кабінетом у військовому штабі Армії оборони Ізраїлю Кір’я в Тель-Авіві.

За словами Блінкена, Байден хоче почути від ізраїльського керівництва, «як воно проводитиме свої операції, аби звести до мінімуму жертви серед цивільного населення».

Крім того, необхідно паралельно «забезпечити надходження гуманітарної допомоги до цивільних у секторі Гази, щоб це не принесло користі ХАМАС».

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