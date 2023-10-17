Джо Байден посетит Израиль: названа дата

Байден хочет услышать от израильского руководства «как оно будет проводить свои операции, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения».

Президент США Джо Байден 18 октября посетит Израиль. Об этом во время визита в Израиль заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает CNN и The Times of Israel.

Блинкен сделал заявление о визите Байдена после восьмичасовой встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и его военным кабинетом в военном штабе Армии обороны Израиля Кирия в Тель-Авиве.

По словам Блинкена, Байден хочет услышать от израильского руководства «как оно будет проводить свои операции, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения».

Кроме того, необходимо параллельно «обеспечить поступление гуманитарной помощи гражданским в секторе Газа, чтобы это не принесло пользы ХАМАС».

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