Умер известный украинский телеведущий и шоумен Сергей Сивохо, обновлено

Сергей Сивохо умер утром 17 октября.

Во вторник, 17 октября, в возрасте 54 года умер украинский телеведущий, бывший участник КВН и экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. Об этом сообщила близкая подруга Сивохо Светлана Бердецкая на своей странице в Facebook.

«Сегодня каждый день очень тяжелый, но сегодня мне особенно плохо. Сегодня в 5:40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, большой друг Израиля, замечательный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Мне будет тебя очень не хватать. Вечная память Сергею», - написала Светлана.

По данным «Обозревателя», причиной смерти стала болезнь легких, которая была хронической. Он скончался в Германии.

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