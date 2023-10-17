Помер відомий український телеведучий та шоумен Сергій Сивохо, оновлено

Сергій Сивохо помер вранці 17 жовтня.

У вівторок, 17 жовтня, у віці 54 року помер український телеведучий, колишній учасник КВК та екс-радник секретаря РНБО Сергій Сивохо. Про це повідомила близька подруга Сивохо Світлана Бердецька на своїй сторінці у Facebook.

«Зараз кожен день дуже тяжкий, але сьогодні мені особливо погано. Сьогодні о 5:40 ранку помер мій добрий друг, ніжно любима мною людина, великий друг Ізраїлю, чудовий артист Сергій Анатолійович Сивохо. Мені буде тебе дуже бракувати. Вічна пам'ять Сергію», - написала Світлана.

За даними «Обозревателя», причиною смерті стала хвороба легень, яка була хронічною. Він помер у Німеччині.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.