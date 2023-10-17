Пенні Пріцкер відвідала засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад: про що говорили

Пенні Пріцкер, яка відповідатиме за моніторинг реформ в Україні, запевнила у продовженні підтримки українських регіонів з боку США й зауважила, що децентралізація дає змогу дослухатися до думок жителів громад.

Фото: facebook.com/el.shuliak

Як раніше ми повідомляли, до Києва приїхала ревізор від США – спецпредставник Пенні Пріцкер, що слідкуватиме за реформами в Україні. Пізніше Президент України Володимир Зеленський провів з нею зустріч.

Згодом керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак повідомив, що відбулося розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, у якому також узяла участь спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

У фокусі уваги була відбудова Київської області.

«Наживо та в онлайн-форматі до засідання долучилися понад 200 учасників, серед яких – представники центральної влади, керівництво Верховної Ради та народні депутати, представники Київської області, зокрема начальник ОВА, в. о. голови облради, начальники РВА, а також посли іноземних держав та представники міжнародних організацій.

Зосередилися на розв’язанні проблемних питань щодо реалізації проєктів відбудови та відновлення територіальних громад Київської області, які постраждали внаслідок російської агресії», - повідомив Єрмак.

За його словами, були заслухані питання, порушені представниками органів місцевого самоврядування та жителями територіальних громад Київщини.

«Пенні Пріцкер запевнила у продовженні підтримки українських регіонів з боку США й зауважила, що децентралізація дає змогу дослухатися до думок жителів громад.

Новий формат президії Конгресу дає можливість оперативно проговорювати та ухвалювати необхідні рішення щодо різних питань, включно з проблемними», - додав він.

Раніше ми писали, що Пентагон надіслав в Україну спеціального представника та команду для нагляду за використанням допомоги США.

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