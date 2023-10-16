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Вища рада правосуддя розпочне розгляд скарг на суддів, - Володимир Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон про Службу дисциплінарних інспекторів, який запускає процес розгляду скарг на суддів Вищою радою правосуддя.

Названо типові помилки автошкіл та сервісних центрів при іспитах на право керування та підготовці водіїв

Сервісні центри не завжди враховують помилки кандидатів у водії, а автошколи не мають необхідних інструкторів та обладнаного транспорту.

Володимир Зеленський призначив члена Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме кандидатів у КСУ

Дорадча група експертів, що буде оцінювати кандидатів до Конституційного Суду України, призначена майже у повному складі.

Виключно колегія ВККС має право приймати рішення про відповідність чи невідповідність судді займаній посаді, - висновки науковців

Також у висновках науковці зазначають, що подання про звільнення судді на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу Перехідні положення Конституції здійснюється безпосередньо колегією ВККС, а не у пленарному складі.

Верховній Раді рекомендують збільшити видатки на Вищу раду правосуддя і ВККС та зменшити на здійснення правосуддя

Для судів зменшать видатки розвитку на 62 млн грн, збільшивши фінансування ВРП та ВККС, а також знімуть з судів 237,8 млн грн для забезпечення освітньої субвенції.

  1. В Україні

Володимир Зеленський зустрівся із спецпредставником США Пенні Пріцкер, яка відповідатиме за моніторинг реформ

17:09, 16 жовтня 2023
Під час зустрічі було порушено питання забезпечення макрофінансової стабільності України у 2024 році.
Володимир Зеленський зустрівся із спецпредставником США Пенні Пріцкер, яка відповідатиме за моніторинг реформ
Фото: president.gov.ua
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Як раніше ми повідомляли, до Києва приїхала ревізор від США – спецпредставник Пенні Пріцкер, що слідкуватиме за реформами в Україні.

Згодом Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Пенні Пріцкер, передає офіційний сайт Глави держави.

Зеленський подякував Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу й американському народу за надання потужної оборонної, фінансової, економічної та гуманітарної допомоги Україні для протистояння повномасштабній російській агресії.

«Ваш візит є сигналом міцної підтримки. Нам важливо розуміти, що Сполучені Штати готові допомоги Україні пройти зимовий період і захистити об’єкти критичної інфраструктури», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що всі партнери України докладно поінформовані про термінові потреби щодо посилення системи протиповітряної оборони нашої країни для захисту міст, маршрутів вітчизняного експорту та критичної інфраструктури.

Було порушено питання забезпечення макрофінансової стабільності України у 2024 році.

Глава держави окремо торкнувся теми відбудови нашої країни.

«Відновлення України попри російську агресію, що триває, є пріоритетом, оскільки дає змогу забезпечувати необхідні умови для боротьби та перемоги нашої держави», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що проєкти з відбудови потребують приватних інвестицій. Тому українська сторона розраховує на активне залучення американського бізнесу до довгострокових проєктів у найбільш перспективних галузях української економіки, як-от сільське господарство, машинобудування, хімічна промисловість тощо.

«Особливий інтерес становить участь американських компаній у реконструкції української енергетичної системи. Це особливо актуально напередодні зимового періоду, коли агресор очікувано посилить атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури», – акцентував Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що для залучення інвестицій потрібно розробити механізми гарантування ризиків.

Було окремо порушено питання використання заморожених російських активів як суттєвого джерела коштів для відбудови України.

Фото: president.gov.ua

Раніше ми писали, що Пентагон надіслав в Україну спеціального представника та команду для нагляду за використанням допомоги США.

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