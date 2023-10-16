Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США Пенни Прицкер, которая будет отвечать за мониторинг реформ

В ходе встречи был поднят вопрос обеспечения макрофинансовой стабильности Украины в 2024 году.

Фото: president.gov.ua

Как ранее сообщалось, в Киев приехала ревизор от США – спецпредставитель Пенни Прицкер, которая будет следить за реформами в Украине.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Пенни Прицкер, передает официальный сайт Главы государства.

Зеленский поблагодарил Президента США Джозефа Байдена, Конгресс и американский народ за оказание мощной оборонной, финансовой, экономической и гуманитарной помощи Украине для противостояния полномасштабной российской агрессии.

«Ваш визит является сигналом крепкой поддержки. Нам важно понимать, что Соединенные Штаты готовы помочь Украине пройти зимний период и защитить объекты критической инфраструктуры», – сказал Президент.

Владимир Зеленский отметил, что все партнеры Украины подробно информированы о срочных потребностях по усилению системы противовоздушной обороны нашей страны для защиты городов, маршрутов отечественного экспорта и критической инфраструктуры.

Был поднят вопрос обеспечения макрофинансовой стабильности Украины в 2024 году.

Глава государства отдельно затронул тему восстановления нашей страны.

«Восстановление Украины, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, является приоритетом, поскольку позволяет обеспечивать необходимые условия для борьбы и победы нашего государства», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что проекты по восстановлению нуждаются в частных инвестициях. Поэтому украинская сторона рассчитывает на активное привлечение американского бизнеса к долгосрочным проектам в наиболее перспективных отраслях украинской экономики, таких как сельское хозяйство, машиностроение, химическая промышленность и т.д.

«Особый интерес представляет участие американских компаний в реконструкции украинской энергетической системы. Это особенно актуально в преддверии зимнего периода, когда агрессор ожидаемо усилит атаки на объекты энергетической инфраструктуры», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что для привлечения инвестиций следует разработать механизмы гарантирования рисков.

Был отдельно поднят вопрос использования замороженных российских активов как существенного источника средств для восстановления Украины.

Фото: president.gov.ua

Ранее мы писали, что Пентагон направил в Украину специального представителя и команду по надзору за использованием помощи США.

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