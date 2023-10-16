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В Киев приехала ревизор от США – спецпредставитель Пенни Прицкер, которая будет следить за реформами в Украине

11:55, 16 октября 2023
В Украину прибыла спецпредставитель от США Пенни Прицкер, которая будет отвечать за ревизию выполнения Украиной реформ, в частности судебной и правоохранительной.
В Киев приехала ревизор от США – спецпредставитель Пенни Прицкер, которая будет следить за реформами в Украине
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16 октября в Киев прибыла специальный представитель по вопросам экономического восстановления Украины – Пенни Прицкер. Об этом сообщила Посол США в Украине Бриджит Бринк в Твиттере.

Напомним, 14 сентября стало известно, что Президент США Джо Байден назначил специального представителя по экономическому восстановлению Украины – Пенни Прицкер. Она также присутствовала 21 сентября  на расширенной встрече в Белом доме при участии Президента Украины Владимира Зеленского. На ней, напомним, Президент Байден отметил важность сильных, политически независимых антикоррупционных институтов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированного антикоррупционного прокурора и Высшего антикоррупционного суда.

Пенни Прицкер работала министром торговли США весь второй срок президента Обамы.

Как отмечает «Европейская правда», «Пенни является представительницей влиятельной эмигрантской семьи Прицкеров, одной из самых богатых семей США с общим состоянием, достигающей $37 млрд. Состояние самой спецпредставительницы – более $3 млрд».

На вопрос, могут ли украинцы быть уверенными в стабильности поддержки со стороны Соединенных Штатов, несмотря на выборы в США в 2024 году, Пенни Прицкер в интервью «ЕП» заявила, что теперь Украине будут выдвинуты определенные условия.

«Есть двухпартийная поддержка долгосрочной помощи Украине. Однако для того, чтобы получать средства от Соединенных Штатов, теперь будут определенные условия. Это не должно удивлять никого в Украине. Причина – то, что наше правительство хочет видеть, как Украина добивается прогресса в разных сферах. Мы хотим видеть среду, благоприятную для частных инвестиций.

Во-первых, это будут условия, гарантирующие, что вы будете должным образом распоряжаться деньгами.

А во-вторых, речь идет о реализации реформ, необходимых для того, чтобы Украина стала членом ЕС и западного торгового блока, к чему Украина сама стремится», - подчеркнула Пенни Прицкер.

По ее словам, среди этих реформ – судебная и правоохранительная. А также в сфере борьбы с коррупцией.

«В мой портфель входит работа с правительством Украины, правительством США и послом Бриджит Бринкс и, конечно же, с нашими союзниками – чтобы совместно ускорить экономическое восстановление Украины.

Будет отдельный фокус на реформах, касающихся прозрачности и подотчетности восстановления – изменения регуляторной среды, правоохранительных органов, судебной системы, в сфере борьбы с коррупцией, управления госпредприятиями и т. д.

Другой важной частью моих полномочий является работа с частным сектором. Я стараюсь убедить компании в разных секторах экономики – в энергетике, транспорте, логистике, сельском хозяйстве, производстве критически важных материалов и ИТ-технологиях – инвестировать в Украину. Надо, чтобы бизнес понял, что сейчас есть возможности для инвестиций в Украину.

Кроме того, я по должности буду входить в межведомственную донорскую координационную платформу, где буду работать с правительствами государств-партнеров, с Еврокомиссией и международными финансовыми учреждениями, а также с частным сектором.

И, конечно, это требует общения как с Конгрессом, где я буду коммуницировать успехи Украины сейчас и после войны, так и с диаспорой в США по возможностям, которые существуют в Украине.

Так что сфера моих полномочий будет широкой и экономически ориентированной», - отметила она.

Ранее мы писали, что Пентагон направил в Украину специального представителя и команду по надзору за использованием помощи США.

Автор: Наталья Мамченко

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