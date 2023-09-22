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Джо Байден отметил важность политически независимых НАБУ, САП и ВАКС во время встречи с Владимиром Зеленским, - Белый дом

Президент Байден отметил важность сильных, политически независимых антикоррупционных институтов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированного антикоррупционного прокурора и Высшего антикоррупционного суда.

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Джо Байден отметил важность политически независимых НАБУ, САП и ВАКС во время встречи с Владимиром Зеленским, - Белый дом

11:38, 22 сентября 2023
Президент Байден отметил важность сильных, политически независимых антикоррупционных институтов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированного антикоррупционного прокурора и Высшего антикоррупционного суда.
Джо Байден отметил важность политически независимых НАБУ, САП и ВАКС во время встречи с Владимиром Зеленским, - Белый дом
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Во время встречи 21 сентября Президента Джо Байдена и Президента Владимира Зеленского Джо Байден представил специального представителя по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, которая, по его словам, сосредоточится на привлечении частного сектора, стран-партнеров и украинских коллег для согласования поддержки приоритетных инвестиций и реформ, направленных на улучшение делового климата

Как отмечает Белый дом, Президент Зеленский поделился своими планами по борьбе с коррупцией в Украине.

В свою очередь, как указывает Белый дом, Президент Байден «указал важность сильных, политически независимых антикоррупционных институтов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированного антикоррупционного прокурора и Высшего антикоррупционного суда».

«Так же, как мы стремимся помочь украинскому народу защитить себя сейчас, мы также стремимся помочь ему восстановиться для будущего, включая поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание среды, в которой бизнес может процветать, и где американский и европейский бизнес хочет инвестировать.

Дамы и господа, на прошлой неделе я объявил о назначении Пенни Прицкер нашим новым специальным представителем. Пенни, спасибо за желание вернуться. Для вас она будет специальным представителем по восстановлению экономики Украины, чтобы помочь Украине снова открыть рынки, мобилизовать инвестиции и провести необходимые экономические реформы», - отметил во время расширенной встречи с участием Пенни Прицкер Президент США.

Соответствующее обсуждение подтвердил в своем обращении к украинским гражданам и Владимир Зеленский: «Обсудили и усиление институтов нашего государства, чтобы очистить Украину от любого враждебного и коррупционного влияния».

Напомним, Пенни Прицкер работала министром торговли США весь второй срок президента Обамы. На вопрос, могут ли украинцы быть уверенными в стабильности поддержки со стороны Соединенных Штатов, несмотря на выборы в США в 2024 году, Пенни Прицкер в интервью «ЕП» заявила, что теперь Украине будут выдвинуты определенные условия.

«Для того, чтобы получать средства от Соединенных Штатов, теперь будут определенные условия. Это не должно удивлять никого в Украине. Причина – то, что наше правительство хочет видеть, как Украина добивается прогресса в разных сферах. Мы хотим видеть среду, благоприятную для частных инвестиций.

Во-первых, это будут условия, гарантирующие, что вы будете должным образом распоряжаться деньгами.

А во-вторых, речь идет о реализации реформ, необходимых для того, чтобы Украина стала членом ЕС и западного торгового блока, чего Украина сама стремится», - подчеркнула Пенни Прицкер.

По ее словам, среди этих реформ – судебная и правоохранительная. А также в сфере борьбы с коррупцией.

Автор: Наталя Мамченко

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