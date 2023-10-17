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  1. В Украине

В Украине вступили в силу изменения по ввозу нефти, нефтепродуктов, удобрений и полимеров этилена

00:00, 17 октября 2023
Изменения установлены временно до прекращения или отмены военного положения в Украине.
В Украине вступили в силу изменения по ввозу нефти, нефтепродуктов, удобрений и полимеров этилена
Фото: logist.today
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С 00:00 17 октября вступили в силу изменения Таможенного кодекса Украины относительно выполнения таможенных формальностей при оформлении нефти, нефтепродуктов, удобрений и полимеров этилена. Об этом напомнила Государственная таможенная служба Украины.

Закон України від 23 серпня 2023 року №3345-IX встановлює особливості ввезення окремих видів нафти, нафтопродуктів, добрив, пластмаси, полімерних матеріалів та виробів з них (коди товарів згідно УКТ ЗЕД 2709, 2710, 2711, 3102, 3103, 3104, 3105, 3901) з будь-якої країни їх походження незалежно від країни відправлення. Водночас у ДМСУ нагадали про заборону ввезення на митну територію України таких товарів походженням з російської федерації!

Спершу митна служба звернула увагу, що у разі переміщення вказаних товарів через митний кордон України, країна їх походження обов’язково заявляється (декларується) митному органу шляхом зазначення в митній декларації назви країни походження товару та відомостей про сертифікат про походження товару (згідно з ч. 1 ст. 42 МКУ).

Згідно із вищезазначеним законом, крім документів, передбачених ч. 1 ст. 42 МКУ, декларант, уповноважена ним особа або перевізник зобов’язані надати митному органу в паперовій або електронній формі:

документи що підтверджують якісні характеристики товару, надані виробником товару;

документи й відомості, визначені ст. 335 МКУ (залежно від виду транспорту, яким здійснюється переміщення товару), що підтверджують маршрут постачання товару від виробника до підприємства, що є одержувачем згідно з зовнішньоекономічним договором (контрактом).

У разі видачі компетентним органом країни відправлення вищезазначених товарів сертифіката про походження товару, в митній декларації зазначаються також:

відомості про сертифікат про походження товару, виданий компетентним органом у країні походження товару.

Водночас для товарів, що переміщуються у складі товарних партій згідно з УКТ ЗЕД: 2710 19 81 00, 2710 19 83 00, 2710 19 85 00, 2710 19 87 00, 2710 19 91 00, 2710 19 93 00, 2710 19 99 00 сумарною вагою, що не перевищує 200 кг, в упаковці виробника та призначених для роздрібної торгівлі є виняток.

У цьому випадку країна їх походження підтверджується на підставі одного з документів про походження, визначених ч.1 ст. 41 МКУ. Йдеться про:

- сертифікат про походження товару

- або засвідчену декларацію про походження товару,

- або декларацію про походження товару,

- або сертифікат про регіональне найменування товару,

якщо інше не передбачено міжнародними договорами про вільну торгівлю.

Такі особливості встановлено тимчасово, до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

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