Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия приступит к рассмотрению жалоб на судей, - Владимир Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон о Службе дисциплинарных инспекторов, запускающий процесс рассмотрения жалоб на судей Высшим советом правосудия.

Названы типичные ошибки автошкол и сервисных центров в ходе экзаменов на право управления автомобилем и при подготовке водителей

Сервисные центры не всегда учитывают ошибки кандидатов в водители, а в автошколах нет необходимых инструкторов и оборудованного транспорта.

Владимир Зеленский назначил члена Совещательной группы экспертов, которая будет отбирать кандидатов в КСУ

Совещательная группа экспертов, которая будет оценивать кандидатов в Конституционный Суд Украины, назначена почти в полном составе.

Исключительно коллегия ВККС имеет право принимать решение о соответствии или несоответствии судьи занимаемой должности, - выводы ученых

Также в выводах ученые отмечают, что представление об увольнении судьи на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела Переходные положения Конституции осуществляется непосредственно коллегией ВККС, а не в пленарном составе.

Верховной Раде рекомендуют увеличить расходы на Высший совет правосудия и ВККС и уменьшить на осуществление правосудия

Для судов снизят расходы развития на 62 млн грн, увеличив финансирование ВСП и ВККС, а также снимут с судов 237,8 млн грн для обеспечения образовательной субвенции.

  1. В Украине

Растрата 10 млн грн: сообщено о подозрении бывшему и действующему чиновникам КП «Винницаоблводоканал»

18:23, 16 октября 2023
Чиновникам сообщили о подозрении в растрате 10 млн грн бюджетных средств, выделенных на проведение реконструкции объектов механической очистки очистных сооружений канализации г. Винница.
Растрата 10 млн грн: сообщено о подозрении бывшему и действующему чиновникам КП «Винницаоблводоканал»
Фото: САП
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В понедельник, 16 октября, при согласовании прокуроров САП детективы НАБУ совместно с СБУ сообщили о подозрении в растрате 10 млн грн бюджетных средств, выделенных на проведение реконструкции объектов механической очистки очистных сооружений канализации г. Винница, бывшему руководителю и действующему начальнику отдела капитального строительства коммунального предприятия «Винницаоблводоканал». Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«В рамках досудебного расследования установлено, что в течение ноября – декабря 2018 года обществом – производителем работ поставлено на объект реконструкции оборудования на сумму почти 18 млн грн. При этом оборудование приобретено производителем работ у поставщиков через подконтрольное общество («прокладку»), с завышением цены почти в 2,6 раза.

Стоимость оборудования заказчиком принята с нарушением Правил определения стоимости строительства без обоснования цен на соответствующие ресурсы. Как следствие, производителем работ было поставлено оборудование на 10,3 млн грн дороже рыночных цен.

Часть полученных от КП «Винницаоблводоканал» бюджетных средств общество – производитель работ путем проведения бестоварных операций и предоставления руководителю возвратной финансовой помощи вывело в наличность для возвращения должностным лицам коммунального предприятия в виде благодарности за полученный заказ (отката)», — говорится в сообщении.

Действия должностных лиц коммунального предприятия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (расход чужого имущества, совершенный в особо крупном размере, по предварительному сговору группой лиц, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду