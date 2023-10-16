Растрата 10 млн грн: сообщено о подозрении бывшему и действующему чиновникам КП «Винницаоблводоканал»

Чиновникам сообщили о подозрении в растрате 10 млн грн бюджетных средств, выделенных на проведение реконструкции объектов механической очистки очистных сооружений канализации г. Винница.

Фото: САП

В понедельник, 16 октября, при согласовании прокуроров САП детективы НАБУ совместно с СБУ сообщили о подозрении в растрате 10 млн грн бюджетных средств, выделенных на проведение реконструкции объектов механической очистки очистных сооружений канализации г. Винница, бывшему руководителю и действующему начальнику отдела капитального строительства коммунального предприятия «Винницаоблводоканал». Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«В рамках досудебного расследования установлено, что в течение ноября – декабря 2018 года обществом – производителем работ поставлено на объект реконструкции оборудования на сумму почти 18 млн грн. При этом оборудование приобретено производителем работ у поставщиков через подконтрольное общество («прокладку»), с завышением цены почти в 2,6 раза.

Стоимость оборудования заказчиком принята с нарушением Правил определения стоимости строительства без обоснования цен на соответствующие ресурсы. Как следствие, производителем работ было поставлено оборудование на 10,3 млн грн дороже рыночных цен.

Часть полученных от КП «Винницаоблводоканал» бюджетных средств общество – производитель работ путем проведения бестоварных операций и предоставления руководителю возвратной финансовой помощи вывело в наличность для возвращения должностным лицам коммунального предприятия в виде благодарности за полученный заказ (отката)», — говорится в сообщении.

Действия должностных лиц коммунального предприятия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (расход чужого имущества, совершенный в особо крупном размере, по предварительному сговору группой лиц, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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