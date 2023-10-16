На Закарпатье судили женщину, чей сын попал в больницу с сильным алкогольным отравлением

Суд назначил женщине наказание в размере 850 грн штрафа.

Береговский районный суд Закарпатской области признал виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей местную жительницу, чей сын попал в больницу с сильным алкогольным отравлением. Об этом сообщает zaxid.net.

Суд назначил женщине наказание в размере 850 грн штрафа.

Как сообщается, на женщину составили протокол о совершении админправонарушения из-за ненадлежащего ухода за своим ребенком. 22 августа ее малолетний сын госпитализирован в больницу с сильным отравлением алкоголем. В судебном постановлении не указан возраст ребенка, однако указано, что мальчик малолетний.

На рассмотрение дела в суде мать мальчика не пришла. Ранее закарпатку не привлекали к ответственности за совершение админправонарушений.

На постановление еще может быть подана апелляция.

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