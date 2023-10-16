Количество новых долгов украинцев за год выросло на 1,2 млн — Опендатабот

Наибольший прирост задолженностей зафиксирован в категории «Взыскания судебного сбора».

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За последний год, с октября 2022-го по октябрь 2023-го, количество долгов в Едином реестре должников (ЕРД) увеличилось почти на 1,2 млн. Об этом сообщили на платформе открытых данных «Опендатабот».

На платформе отмечают, что практически половина новых долгов – 49% – появилась в реестре с мая по август текущего года, еще 67 тысяч долгов прибавились в течение августа-сентября. Для сравнения, за август-сентябрь 2022-го количество долгов у ЕРД наоборот уменьшилось — на 354 тыс.

Наибольший прирост в течение года наблюдался в категории «Взыскание судебного сбора» - +68%. При этом, за август-сентябрь количество таких долгов увеличилось на 5,5%. Доля этих долгов в реестре составляет 4%. Наибольшую долю от общего количества долгов как и раньше составляют долги в категории «Взыскания в пользу государства» — 22,3%. За последний год прирост в данной категории составил 19%. В свою очередь доля долгов по штрафам за нарушение ПДД составляет 19,6% от общего количества долгов, и с октября 2022-го количество таких долгов выросло на 8%.

Количество долгов по коммуналке за год увеличилось на 13% или на 73 тыс. Почти три четверти из них появились в ЕРД в течение прошлого отопительного сезона — с октября 2022-го по май 2023-го. Еще 12% или 8,6 тыс. долгов прибавились в августе-сентябре 2023 года. Доля таких долгов в общей сложности сейчас составляет 7,4%.

В категории «Взыскание средств» (в частности, речь идет и о долгах по кредитам) количество долгов за год выросло незначительно — на 1,7%. В общей сложности они в ЕРД составляют 17,9%. Также несущественно возросло количество долгов по алиментам (всего на 2%), а их доля в реестре составляет 2,3%.

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