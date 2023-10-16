На Закарпатті судили жінку, чий син потрапив у лікарню з сильним алкогольним отруєнням

Суд призначив жінці покарання у вигляді 850 грн штрафу.

Берегівський районний суд Закарпатської області визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків місцеву мешканку, чий син потрапив у лікарню з сильним алкогольним отруєнням. Про це повідомляє zaxid.net.

Суд призначив жінці покарання у вигляді 850 грн штрафу.

Як повідомляється, на жінку склали протокол про вчинення адмінправопорушення через неналежний догляд за своєю дитиною. 22 серпня її малолітнього сина госпіталізували у лікарню з сильним отруєнням алкоголем. У судові постанові не вказано вік дитини, однак зазначено, що хлопчик є малолітнім.

На розгляд справи у суді матір хлопчика не прийшла. Раніше закарпатку не притягували до відповідальності за вчинення адмінправопорушень.

На постанову ще може бути подана апеляція.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.