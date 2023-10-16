Розтрата 10 млн грн: повідомлено про підозру колишньому та чинному посадовцям КП «Вінницяоблводоканал»

Посадовцям повідомили про підозру у розтраті 10 млн грн бюджетних коштів, виділених на проведення реконструкції об’єктів механічного очищення очисних споруд каналізації м. Вінниця.

Фото: САП

У понеділок, 16 жовтня, за погодження прокурорів САП детективи НАБУ спільно з СБУ повідомили про підозру у розтраті 10 млн грн бюджетних коштів, виділених на проведення реконструкції об’єктів механічного очищення очисних споруд каналізації м. Вінниця, колишньому керівнику та чинному начальнику відділу капітального будівництва комунального підприємства «Вінницяоблводоканал». Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«У межах досудового розслідування встановлено, що протягом листопада - грудня 2018 року товариством – виконавцем робіт поставлено на обʼєкт реконструкції обладнання на суму майже 18 млн грн. При цьому обладнання придбано виконавцем робіт у постачальників через підконтрольне товариство («прокладку»), із завищенням ціни майже в 2,6 рази.

Вартість обладнання замовником прийнята з порушенням Правил визначення вартості будівництва без обґрунтування цін на відповідні ресурси. Як наслідок, виконавцем робіт було поставлено обладнання на 10,3 млн грн дорожче від ринкових цін.

Частину отриманих від КП «Вінницяоблводоканал» бюджетних коштів товариство – виконавець робіт шляхом проведення безтоварних операцій та надання керівнику поворотної фінансової допомоги вивело в готівку для повернення посадовцям комунального підприємства у вигляді подяки за отримане замовлення (відкату)», — йдеться у повідомленні.

Дії посадовців комунального підприємства кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна, вчинена в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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