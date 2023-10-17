У центрі Брюсселя скоїли теракт: член ІДІЛ застрелив футбольних фанатів, відео

Після вбивства зловмисник опублікував відео, в якому назвав себе членом ІДІЛ та заявив, що «вбив невірних».

У понеділок, 16 жовтня, у центрі Брюсселя на площі Сентелетт пролунали постріли за 5 кілометрів від стадіону, де має пройти матч збірних Бельгії та Швеції. Невідомий чоловік у помаранчевій куртці відкрив вогонь по перехожих.

В результаті інциденту було вбито двох футбольних фанатів збірної Швеції. У мережі опублікували відео, на якому видно, як чоловік зі зброєю бігає та стріляє по людях.

Як повідомляє видання Sudinfo, під час стрілянини зловмисник кричав «Аллаху Акбару». Людина була озброєна, ймовірно, автоматом Калашнікова. Після нападу в мережі з'явилося відео, в якому назвав себе членом ІДІЛ та заявив, що «убив невірних».

У прямій трансляції чоловік представився Слайємом Слума і сказав, що помстився за мусульман, які вмирають за релігію. У сторіс він публікував фото зруйнованої Гази. Зловмисник також заявив, що нібито є членом ІДІЛ.

В Офісі генерального прокурора Бельгії повідомили, що бачили це звернення. Проте стверджувати, що на ньому той зловмисник, якого розшукують правоохоронці, зарано. Наразі тривають слідчі дії і поліція поки не затримала зловмисника, який скоїв теракт.

Варто зазначити, що футболісти збірної Швеції з футболу відмовилися виходити на другий тайм матчу проти збірної Бельгії після вбивства футбольних фанів у Брюсселі. Після закінчення першого тайму командами було ухвалено спільне рішення про зупинення футбольного матчу.

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