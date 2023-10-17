В центре Брюсселя совершили теракт: член ИГИЛ застрелил футбольных фанатов, видео

После убийства злоумышленник опубликовал видео, в котором назвал себя членом ИГИЛ и заявил, что «убил неверных».

В понедельник, 16 октября, в центре Брюсселя на площади Сентелетт раздались выстрелы в 5 километрах от стадиона, где должен пройти матч сборных Бельгии и Швеции. Неизвестный мужчина в оранжевой куртке открыл огонь по прохожих.

В результате инцидента были убиты два футбольных фанатов сборной Швеции. В сети опубликовали видено, на котором видно, как мужчина с оружием бегает и стреляет по людям.

Как сообщает издание Sudinfo, во время стрельбы злоумышленник кричал «Аллаху Акбару». Человек был вооружен, вероятно, автоматом Калашникова. После нападения в сети появилось видео, в котором назвал себя членом ИГИЛ и заявил, что «убил неверных».

В прямой трансляции мужчина представился Слайемом Слума и сказал, что отомстил за умирающих за религию мусульман. В сторис он публиковал фото разрушенной Газы. Злоумышленник также заявил, что якобы является членом ИГИЛ.

В Офисе генерального прокурора Бельгии сообщили, что видели это обращение. Впрочем, утверждать, что на нем тот злоумышленник, которого разыскивают правоохранители, рано. В настоящее время продолжаются следственные действия и полиция пока не задержала злоумышленника, совершившего теракт.

Стоит отметить, что футболисты сборной Швеции по футболу отказались выходить на второй тайм матча против сборной Бельгии после убийства футбольных фанатов в Брюсселе. После окончания первого тайма командами было принято совместное решение об остановке футбольного матча.

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