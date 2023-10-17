У членов ВККС разошлись мнения относительно предоставления членам ОСД полного доступа к судейским досье

Между членами ВККС нет единства о передаче ОСД полных данных по судьям.

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В Высшей квалификационной комиссии судей на днях разгорелась очередная непростая дискуссия.

На этот раз ее катализатором стало желание некоторых членов ВККС предоставить членам Общественного совета добропорядочности полный доступ к информации судейских досье.

По данным источников «Судебно-юридической газеты», главным сторонником данного подхода является заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович.

Впрочем, часть членов ВККС выступает против предоставления «по просьбе общественности» полного доступа к судейским досье.

Дискуссии внутри Комиссии показали, что решить вопрос предоставления полного доступа членам ОСД к судейским досье на пленарном заседании ВККС невозможно из-за отсутствия согласия на это части членов Комиссии. Также, по этой же причине, невозможно и добиться соответствующих изменений в Регламент Комиссии, которые позволили бы ВККС предоставить ОСД полный доступ к судейским досье.

Кроме того, некоторые члены ВККС выставили условие, что полный доступ к судейским досье возможен только при условии, если все члены ОСД подпишут документ под условным названием «о неразглашении конфиденциальных данных судейских досье и непредставлении их посторонним лицам».

В такой ситуации членам ВККС предложено лично решить, согласны ли они предоставить ОСД полный доступ к судейским досье или нет.

По данным источников «Судебно-юридической газеты», некоторые члены Комиссии уже сообщили, что согласны предоставить ОСД полный доступ к судейским досье под свою личную ответственность.

Таким образом, в ВККС фактически все же нашли возможность предоставления полного доступа к судейским досье, хотя и только по отдельным судьям, которые будут находиться «на докладе» у членов Комиссии, предоставивших соответствующее неофициальное согласие.

Напомним, что судейское досье, кроме общеизвестных данных о карьере судьи, также содержит и немало конфиденциальной информации – персональные данные судьи и его близких родственников, сведения о результатах проверки личных морально-психологических качеств судьи, информацию о проверке общих способностей судьи, информацию о несовершеннолетних детях судей, медицинские сведения о состоянии здоровья судьи и т. д.

Согласно статье 85 Закона «О судоустройстве и статусе судей», полный и непосредственный доступ к судейскому досье имеют исключительно члены ВККС и уполномоченные работники секретариатов ВККС и Высшего совета правосудия, а также уполномоченные работники Государственной судебной администрации.

Напомним, что ранее "Судебно-юридическая газета" сообщала о том, как в ВККС вспыхнула дискуссия по поводу нового проекта Регламента Комиссии, предусматривающего возможность отзыва с административных должностей.

Автор Вячеслав Хрипун

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