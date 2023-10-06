Регламент розбрату: як і чому у ВККС спалахнув перший серйозний конфлікт

У складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів не має порозуміння щодо можливості відкликання з адміністративних посад.

Джерело фото: SUD.UA

У Вищий кваліфікаційній комісії суддів, за даними «Судово-юридичної газети», спалахнув перший значний конфлікт між її членами.

Як це не дивно, проблема виникла у зв'язку з необхідністю прийняття нового Регламенту Комісії.

Справа в тому, що за ініціативою робочої групи, яка працювала над розробкою проекту Регламенту, у текст Регламенту було додано положення про можливість зняття з посад більшістю голосів членів ВККС осіб, що займають ключові адміністративні посади в Комісії.

Мова йде про посади голови ВККС, заступника голови ВККС та секретарів палат Комісії.

В діючому Регламенті ВККС, який був прийнятий ще у 2016 році, можливість відкликання з адміністративних посад не передбачена.

Згідно з пропозицією робочою групи, дострокове відкликання з адміністративних посад можливе, якщо керівництво Комісії незадовільно виконує свої обов'язки, самоусувається від організації роботи Комісії, допускає некоректну та неетичну поведінку або діє всупереч вимог законодавства.

Для відкликання з адміністративних посад, ініціативна група членів Комісії (не менше 1/3 складу) має підготувати вмотивоване подання. Після цього організаційний комітет з не менш ніж 6 членів ВККС забезпечує проведення засідання Комісії у пленарному складі з питань відкликання голови Комісії, заступника голови Комісії або секретарів палат ВККС. Після цього, як зазначено у Регламенті, власне, відбувається процедура таємного голосування за відкликання з посади.

Втім, коли справа дійшла до обговорення зазначеної норми проекту Регламенту, частина членів Комісії виступила категорично проти зазначеної норми. Вони вважають, що можливість дострокового припинення повноважень голови ВККС, заступника голови ВККС та секретарів палат Комісії, може негативно позначитись на роботі Комісії.

Поки що ніяк не вплинула на частину членів ВККС і позиція міжнародних проектів, що надають Україні технічну допомогу. Такі проекти як USAID, IDLO та Pravo-Justice теж вважають, що Регламент ВККС повинен містити норму про можливість відкликання з адміністративних посад у разі висловлення недовіри.

Таким чином, за даними «Судово-юридичної газети», наразі питання прийняття нового Регламенту Комісії фактично зайшло у глухий кут, оскільки навіть обговорення проекту Регламенту викликає бурхливі дискусії між членами Комісії.

Автор: В'ячеслав Хрипун

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